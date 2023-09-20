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Водитель грузовика Mercedes погиб в ДТП на Челябинском тракте

Водитель грузовика Mercedes погиб в ДТП на Челябинском тракте

20 сентября 2023, 08:51
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовики Mercedes и «КАМАЗ» столкнулись на Челябинском тракте. ДТП произошло 20 сентября 2023 года.

По предварительным данным, фура Mercedes столкнулась с «КАМАЗом». Водитель Mercedes умер в машине скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителю «КАМАЗа» сейчас оказывают медпомощь. Транспортное движение в сторону Челябинска в настоящее время однополосное.

Напомним, под Первоуральском произошло массовое дорожное происшествие с участием трех фур. В столкновении пострадал водитель фуры Isuzu. Его отвезли в больницу.

Три фуры столкнулись на трассе между Ревдой и Первоуральском
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