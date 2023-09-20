Водитель грузовика Mercedes погиб в ДТП на Челябинском тракте

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
По предварительным данным, фура Mercedes столкнулась с «КАМАЗом». Водитель Mercedes умер в машине скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водителю «КАМАЗа» сейчас оказывают медпомощь. Транспортное движение в сторону Челябинска в настоящее время однополосное.
Напомним, под Первоуральском произошло массовое дорожное происшествие с участием трех фур. В столкновении пострадал водитель фуры Isuzu. Его отвезли в больницу.