Врач из Нижнего Тагила помог пострадавшему в ДТП ребенку

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Подробности ДТП приводятся в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Водитель «Газели» Кушва — Красноуральск и, потеряв управление, врезался легковой ВАЗ, в котором ехала семья с ребенком. При столкновении пострадал ребенок, ехавший на заднем сиденье, а также его мать — женщина получила сотрясение мозга.
Авария произошла на глазах у медика из Нижнего Тагила Николая Рвачева, который не теряя времени вытащил пострадавшего из машины, оказал ему первую помощь, а затем вызвал «скорую».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера, который после этого упал на асфальт и потерял сознание.