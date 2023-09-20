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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:28

В ДТП на Серовском тракте ребенку придавило ноги

Врач из Нижнего Тагила помог пострадавшему в ДТП ребенку

20 сентября 2023, 14:22
Фото: 1MI

В ДТП на Серовском тракте ребенку придавило ноги

18 сентября «Газель» столкнулась с легковой машиной на Серовском тракте, в результате чего ребенку придавило ноги. На помощь пострадавшему пришел врач из Нижнего Тагила, ставший очевидцем аварии.

Подробности ДТП приводятся в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Водитель «Газели» Кушва — Красноуральск и, потеряв управление, врезался легковой ВАЗ, в котором ехала семья с ребенком. При столкновении пострадал ребенок, ехавший на заднем сиденье, а также его мать — женщина получила сотрясение мозга.

Авария произошла на глазах у медика из Нижнего Тагила Николая Рвачева, который не теряя времени вытащил пострадавшего из машины, оказал ему первую помощь, а затем вызвал «скорую».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера, который после этого упал на асфальт и потерял сознание.

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