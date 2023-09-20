Выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Сейчас Следственный комитет занят выяснением того, кто несет ответственность за этот случай. Затем будет решаться вопрос о компенсациях. Сертифицированный специалист должен прийти, проверить оборудование на наличие утечек и заключить соответствующие документы с подписью владельца квартиры. Если это не происходит или газовщик не может получить доступ в квартиру, то ответственность ложится на самого владельца, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности эксплуатации жилых помещений. Будет выяснено, были ли утечки газа в тех квартирах, где произошел взрыв, и было ли возгорание из-за неосторожного обращения с огнем.
Если выяснится, что взрыв произошел из-за небрежности газопоставляющей компании, управляющей компании или самих жильцов, они будут привлечены к уголовной ответственности.
В случае страхования имущества, собственник может получить компенсацию от страховой компании на основании оценки ущерба.