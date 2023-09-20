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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе

20 сентября 2023, 15:25
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице. Пострадали 10 квартир и три человека погибли. Местные жители жалуются, что некоторые соседи отказываются пропускать сотрудников газовой компании для проверки оборудования.

Сейчас Следственный комитет занят выяснением того, кто несет ответственность за этот случай. Затем будет решаться вопрос о компенсациях. Сертифицированный специалист должен прийти, проверить оборудование на наличие утечек и заключить соответствующие документы с подписью владельца квартиры. Если это не происходит или газовщик не может получить доступ в квартиру, то ответственность ложится на самого владельца, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности эксплуатации жилых помещений. Будет выяснено, были ли утечки газа в тех квартирах, где произошел взрыв, и было ли возгорание из-за неосторожного обращения с огнем.

Если выяснится, что взрыв произошел из-за небрежности газопоставляющей компании, управляющей компании или самих жильцов, они будут привлечены к уголовной ответственности.

В случае страхования имущества, собственник может получить компенсацию от страховой компании на основании оценки ущерба.

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