Выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе

Сейчас Следственный комитет занят выяснением того, кто несет ответственность за этот случай. Затем будет решаться вопрос о компенсациях. Сертифицированный специалист должен прийти, проверить оборудование на наличие утечек и заключить соответствующие документы с подписью владельца квартиры. Если это не происходит или газовщик не может получить доступ в квартиру, то ответственность ложится на самого владельца, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».