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Женщина в Екатеринбурге сняла со своей собаки 13 клещей

Женщина в Екатеринбурге сняла со своей собаки 13 клещей

20 сентября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Хозяйка йоркширского терьера в Екатеринбурге сняла со своего питомца 13 клещей после того, как они прогулялись в лесу и около озера Балтым.

Как рассказала женщина, они ходят гулять в лес осенью уже не один год, так как в это время клещи перестают быть активными, а этот случай произошел впервые, пишет Е1.

Клещей на собаке заметили через два дня после прогулки, при этом они еще не успели напиться. По словам хозяйки, большинство из них были серого цвета, а три штуки были прозрачно-белыми и мелкими.

Напомним, в мае 2023 года в Свердловской области от клещей пострадало более восьми тысяч человек. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году пострадавших в 2023 меньше в 1,4 раза.

В Свердловской области более 8 тысяч человек пострадали от клещей
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#Происшествия#Лес#Прогулка#Собака#Клещи#Озеро#ЧП#Природа#Животное#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Укус клеща#Озеро Балтым
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