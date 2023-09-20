Женщина в Екатеринбурге сняла со своей собаки 13 клещей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как рассказала женщина, они ходят гулять в лес осенью уже не один год, так как в это время клещи перестают быть активными, а этот случай произошел впервые, пишет Е1.
Клещей на собаке заметили через два дня после прогулки, при этом они еще не успели напиться. По словам хозяйки, большинство из них были серого цвета, а три штуки были прозрачно-белыми и мелкими.
Напомним, в мае 2023 года в Свердловской области от клещей пострадало более восьми тысяч человек. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году пострадавших в 2023 меньше в 1,4 раза.