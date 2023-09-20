tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Жительница Нижнего Тагила спасла совенка, а мошенники пытались обмануть чиновников

Жительница Нижнего Тагила спасла совенка, а мошенники пытались обмануть чиновников

20 сентября 2023, 17:23
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле женщина спасла совенка. 16-летний свердловчанин с ДЦП покорил вершину Уральской горы, а в Екатеринбурге чиновников пытались обмануть мошенники, прикинувшись губернатором: самое важное, что произошло 19 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

Тагильчанка рассказала журналистам TagilCity.ru, как во дворе своего дома спасал маленькую хищную птицу.

Жительница Нижнего Тагила спасла совенка во дворе своего дома
Узнать подробнее

Саша Петров, 16-летний житель Екатеринбурга, страдающий ДЦП, смог покорить гору Большой Иремель. Это не единственная вершина в копилке побед юного свердловчанина.

На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Узнать подробнее

Аферисты пытались выдать себя за губернатора региона Евгения Куйвашева и чуть было не обманули чиновников.

Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Узнать подробнее

К двух годам колонии приговорили бывшего тагильского оперуполномоченного за Руслана Белоконного за превышение полномочий.

Бывшего опера из Нижнего Тагила Белоконного приговорили к исправительным работам
Узнать подробнее

В Екатеринбурге в ванной утонула двухлетняя девочка. На маму завели уголовное дело. По словам женщины, ребенок мог утонуть во сне. Подробности читайте по ссылке ниже.

В Екатеринбурге мама утонувшей в ванне девочки рассказала подробности трагедии
Узнать подробнее
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Смерть#Животные#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Чиновники#Волонтеры#Губернатор#Спасение#Мессенджеры#Птицы#Мошенники#Тренер#Несчастный случай#Зоопарк#Путешествие#Птица#ОВЗ#Трагедия#Екатеринбург#Аферисты#Артем Карнаухов#Сообщения#Незнакомые номера
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
Вчера, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Сегодня, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Сегодня, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Сегодня, 07:27