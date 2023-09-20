Жительница Нижнего Тагила спасла совенка, а мошенники пытались обмануть чиновников

В Нижнем Тагиле женщина спасла совенка. 16-летний свердловчанин с ДЦП покорил вершину Уральской горы, а в Екатеринбурге чиновников пытались обмануть мошенники, прикинувшись губернатором: самое важное, что произошло 19 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

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