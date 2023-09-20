Жительница Нижнего Тагила спасла совенка во дворе своего дома

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
О присутствии совы во дворе тагильчанка узнала по настойчивому лаю собак во дворе.
Выглянула окно. На детской площадке, по середине теннисного стола сидит сова, вокруг собаки кружат, пытаются достать. Я быстро взяла одеялко детское и спустилась вниз, отогнала собак, — пишет редакции TagilCity.ru Александра Белоусова.
По наблюдению тагильчанки, сова даже не испугалась, сидела «пришибленная». Женщина взяла птицу, завернула в одеяло и отнесла домой. Что делать с хищником дальше — спасительница не представляла.
Соорудили с дочкой из столика и ковриков ей клетку и посадили туда. Какая же она красивая! Дочка налюбоваться не могла, — пишет Александра.
Помониторив информацию, женщина обратилась в центр реабилитации животных Greenpoll. Как оказалось, это птенец длиннохвостой (уральской) неясыти. Совушку попросили привезти, чтобы диагностировать проблемы. На месте оказалось, что сова в порядке. Осмотр проводила директор центра Оксана Полякова.
Мы ее привезли, ее осмотрели, и у нее оказались целые крылья. Ее просто выпустили, и она в лес улетела. Похвалили, что не бросили ее в городе, ведь даже здоровая она бы там не сориентировалась и погибла. А так, дочка уже строила планы как поедет к ней в гости, — поделилась Александра с корреспондентом TagilCity.ru.