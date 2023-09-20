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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

Жительница Нижнего Тагила спасла птенца уральской неясыти

Жительница Нижнего Тагила спасла совенка во дворе своего дома

20 сентября 2023, 11:24
Фото: tagilcity.ru/Александра Белоусова

Жительница Нижнего Тагила спасла птенца уральской неясыти

Жительница Нижнего Тагила поделилась с TagilCity.ru историей спасения совенка хищной птицы. Сова, по всей видимости, заблудившись, прилетела на Первомайскую, 19.

О присутствии совы во дворе тагильчанка узнала по настойчивому лаю собак во дворе.

Выглянула окно. На детской площадке, по середине теннисного стола сидит сова, вокруг собаки кружат, пытаются достать. Я быстро взяла одеялко детское и спустилась вниз, отогнала собак, — пишет редакции TagilCity.ru Александра Белоусова.

По наблюдению тагильчанки, сова даже не испугалась, сидела «пришибленная». Женщина взяла птицу, завернула в одеяло и отнесла домой. Что делать с хищником дальше — спасительница не представляла.

Соорудили с дочкой из столика и ковриков ей клетку и посадили туда. Какая же она красивая! Дочка налюбоваться не могла, — пишет Александра.
Спасенная сова в Нижнем ТагилеСпасенная сова в Нижнем Тагиле
Спасенная сова в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru/Александра Белоусова

Помониторив информацию, женщина обратилась в центр реабилитации животных Greenpoll. Как оказалось, это птенец длиннохвостой (уральской) неясыти. Совушку попросили привезти, чтобы диагностировать проблемы. На месте оказалось, что сова в порядке. Осмотр проводила директор центра Оксана Полякова.

Мы ее привезли, ее осмотрели, и у нее оказались целые крылья. Ее просто выпустили, и она в лес улетела. Похвалили, что не бросили ее в городе, ведь даже здоровая она бы там не сориентировалась и погибла. А так, дочка уже строила планы как поедет к ней в гости, — поделилась Александра с корреспондентом TagilCity.ru.
Спасенная сова оказалось здоровойСпасенная сова оказалось здоровой
Спасенная сова оказалось здоровойСпасенная сова оказалось здоровой
Спасенная сова оказалось здоровой
Фото: tagilcity.ru/Александра Белоусова
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