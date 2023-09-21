20 лет без Бодрова: Трагическое совпадение времени съемок и гибели актера

Съемка одной сцены «Связного» должна была произойти в Северной Осетии за месяц до трагедии в Кармадонском ущелье. Но из-за родов жены Бодрова поездку пришлось отложить. В интервью Светлана вспоминала последний день и последний разговор со своим мужем. Она рассказывала, что он был очень грустным и прощался, просил ее беречь детей. И женская интуиция почти никогда не ошибается.