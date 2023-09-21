20 лет без Бодрова: Трагическое совпадение времени съемок и гибели актера

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В этих словах было что-то загадочное, как и все, что окружало этот фильм, который должен был стать вторым в карьере режиссера. Сегодняшняя статья посвящена 21-й годовщине гибели Сергея Бодрова-младшего, который стал символом нескольких поколений, пишет ИА RuNews24.ru
Съемка одной сцены «Связного» должна была произойти в Северной Осетии за месяц до трагедии в Кармадонском ущелье. Но из-за родов жены Бодрова поездку пришлось отложить. В интервью Светлана вспоминала последний день и последний разговор со своим мужем. Она рассказывала, что он был очень грустным и прощался, просил ее беречь детей. И женская интуиция почти никогда не ошибается.
Еще одно удивительное совпадение произошло в гостинице, где остановилась съемочная группа перед отправкой в Кармадонское ущелье. Здесь уже жили другие кинематографисты под руководством режиссера Ярополка Лапшина. Их фильм рассказывал о сходе ледника, который унес жизни многих людей. К тому же, изначально этот фильм должен был называться «Здравствуй, брат», но в итоге он вышел на экраны под названием «Сель».