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В Нижний Тагил закупят 40 новых автобусов

40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году

21 сентября 2023, 11:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижний Тагил закупят 40 новых автобусов

414 миллионов рублей — общая сумма, предусмотренная на покупку общественного транспорта. Доля, финансируемая из бюджета Нижнего Тагила, составит 124,3 миллиона рублей, сообщили в управлении городским хозяйством.

Создание и пополнение муниципального состава пассажирского транспорта обсудили представители мэрии Нижнего Тагила и депутаты городской думы. Как стало известно, для пассажиров закупят еще 40 автобусов на общую сумму 414 миллионов рублей. При этом, город выделит 124,3 миллиона рублей, другая часть — порядка 290 миллионов — средства федерального кредита.

Эти автобусы покупаем мы как администрация, с дальнейшей передачей в аренду перевозчикам. Параллельно идет проработка вопроса по созданию муниципального транспортного предприятия, — сообщил Михаил Семин, заместитель начальника управления горхозяйством мэрии Нижнего Тагила.

Два года назад были закуплены 17 автобусов марки SIMAZ, которые ездят на городских маршрутах. Вместе с этим в мэрии Нижнего Тагила, напомним, прорабатывается вопрос о создании городского перевозчика.

Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле
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Добавим, в сети появилось объявление о продаже продаже готового бизнеса «Автотранспортное предприятие» за 250 миллионов рублей. Количество автопарка, маршрутов и иных деталей продавец не сообщает.

Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
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