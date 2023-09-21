40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Создание и пополнение муниципального состава пассажирского транспорта обсудили представители мэрии Нижнего Тагила и депутаты городской думы. Как стало известно, для пассажиров закупят еще 40 автобусов на общую сумму 414 миллионов рублей. При этом, город выделит 124,3 миллиона рублей, другая часть — порядка 290 миллионов — средства федерального кредита.
Эти автобусы покупаем мы как администрация, с дальнейшей передачей в аренду перевозчикам. Параллельно идет проработка вопроса по созданию муниципального транспортного предприятия, — сообщил Михаил Семин, заместитель начальника управления горхозяйством мэрии Нижнего Тагила.
Два года назад были закуплены 17 автобусов марки SIMAZ, которые ездят на городских маршрутах. Вместе с этим в мэрии Нижнего Тагила, напомним, прорабатывается вопрос о создании городского перевозчика.
Добавим, в сети появилось объявление о продаже продаже готового бизнеса «Автотранспортное предприятие» за 250 миллионов рублей. Количество автопарка, маршрутов и иных деталей продавец не сообщает.