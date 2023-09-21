40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году

Создание и пополнение муниципального состава пассажирского транспорта обсудили представители мэрии Нижнего Тагила и депутаты городской думы. Как стало известно, для пассажиров закупят еще 40 автобусов на общую сумму 414 миллионов рублей. При этом, город выделит 124,3 миллиона рублей, другая часть — порядка 290 миллионов — средства федерального кредита.