Автомобиль с детьми попал в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Белая Lada незадолго до аварии обогнала другой автомобиль при выезде из торгового центра. При этом, как рассказал водитель, у отечественной машины не было зеркал, фар и номеров, а внутри сидели дети, пишет Е1.
По словам очевидца, Lada поехала в сторону Химмаша на высокой скорости, обгоняя другие транспортные средства.
Подробности происшествия пока не сообщаются.
Напомним, 18 сентября 2023 года на трассе под Екатеринбургом произошло столкновение Changan и Lada Granta. В аварии пострадали трое человек, которых доставили в медучреждение.