tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Автомобиль с детьми попал в ДТП в Екатеринбурге

Автомобиль с детьми попал в ДТП в Екатеринбурге

21 сентября 2023, 03:19
Фото: Е1
Два автомобиля столкнулись на дороге в Екатеринбурге около ТЦ «Глобус». Авария произошла вечером 20 сентября 2023 года.

Белая Lada незадолго до аварии обогнала другой автомобиль при выезде из торгового центра. При этом, как рассказал водитель, у отечественной машины не было зеркал, фар и номеров, а внутри сидели дети, пишет Е1.

По словам очевидца, Lada поехала в сторону Химмаша на высокой скорости, обгоняя другие транспортные средства.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним, 18 сентября 2023 года на трассе под Екатеринбургом произошло столкновение Changan и Lada Granta. В аварии пострадали трое человек, которых доставили в медучреждение.

Три человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок пострадал в массовом ДТП под ЕкатеринбургомМальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге двое детей на самокате попали под машину
#Происшествия#Дети#ДТП#Автомобиль#Водитель#Скорость#ЧП#ТЦ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Лихач#ТЦ Глобус
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
19 сентября, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Вчера, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Вчера, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Вчера, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Вчера, 07:27