Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле

Эксперты отмечают, что пострадавшие в ДТП с виновником без ОСАГО чинят автомобиль за свой счет, а взыскивать ущерб им приходится через суд. Страховые компании, в свою очередь, предлагают услугу по страхованию от тех, кто ездит без полисов ОСАГО.