Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Информацию о количестве нарушений предоставил начальник Управления Госавтоинспекции Свердловской области Григорий Козьминых в официальном ответе председателю ОД «Тагил без ям».
Сами тагильчане иногда не показывают инспекторам свои полисы, поскольку их не просят этого делать.
Меня остановили нынче пару раз. Взяли водительское и свидетельство о регистрации. С документами все нормально, поэтому один раз предложила инспектору сразу: «Страховку показать?». Сказал, что не надо и отпустил, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ольга.
У меня первый раз страховку проверили в Верхнем Тагиле на выходных, — рассказал водитель из Нижнего Тагила Денис.
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила корреспондента TagilCity.ru заверили, что проверка полисов ОСАГО инспекторами на территории города проводится всегда. Исключения составляют оперативно-профилактические мероприятия «Стоп-контроль» по выявлению грубых нарушений ПДД, пояснили редакции в ГИБДД.
В ГИБДД Екатеринбурга редакции TagilCity.ru пояснили, что водителей также проверяют и штрафуют за отсутствие страховки.
При несении службы сотрудники ГИБДД проверяют и водителей привлекают к административной ответственности по ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки, — сообщили корреспонденту в госавтоинспекции Екатеринбурга.
В областном руководстве Госавтоинспекции также не согласны с тем, что страховые полисы не проверяют, и уверяют, что проверка полисов происходит регулярно.
Эксперты отмечают, что пострадавшие в ДТП с виновником без ОСАГО чинят автомобиль за свой счет, а взыскивать ущерб им приходится через суд. Страховые компании, в свою очередь, предлагают услугу по страхованию от тех, кто ездит без полисов ОСАГО.
Услуга популярна, так как страхователи сами приводят много примеров, где водители ездят без страховок. Доплата по ней составляет около 2000 рублей, — рассказала редакции TagilCity.ru представитель одной из страховых компаний Екатеринбурга Наталья Делидова.