tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле

Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле

21 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле водители получают штрафы за езду без полисов ОСАГО. В течение 2023 года автомобилистам выписали более 1000 протоколов по статье 12.37 КоАП РФ.

Информацию о количестве нарушений предоставил начальник Управления Госавтоинспекции Свердловской области Григорий Козьминых в официальном ответе председателю ОД «Тагил без ям».

Сами тагильчане иногда не показывают инспекторам свои полисы, поскольку их не просят этого делать.

Меня остановили нынче пару раз. Взяли водительское и свидетельство о регистрации. С документами все нормально, поэтому один раз предложила инспектору сразу: «Страховку показать?». Сказал, что не надо и отпустил, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ольга.
У меня первый раз страховку проверили в Верхнем Тагиле на выходных, — рассказал водитель из Нижнего Тагила Денис.

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила корреспондента TagilCity.ru заверили, что проверка полисов ОСАГО инспекторами на территории города проводится всегда. Исключения составляют оперативно-профилактические мероприятия «Стоп-контроль» по выявлению грубых нарушений ПДД, пояснили редакции в ГИБДД.

В ГИБДД Екатеринбурга редакции TagilCity.ru пояснили, что водителей также проверяют и штрафуют за отсутствие страховки.

При несении службы сотрудники ГИБДД проверяют и водителей привлекают к административной ответственности по ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки, — сообщили корреспонденту в госавтоинспекции Екатеринбурга.

В областном руководстве Госавтоинспекции также не согласны с тем, что страховые полисы не проверяют, и уверяют, что проверка полисов происходит регулярно.

Эксперты отмечают, что пострадавшие в ДТП с виновником без ОСАГО чинят автомобиль за свой счет, а взыскивать ущерб им приходится через суд. Страховые компании, в свою очередь, предлагают услугу по страхованию от тех, кто ездит без полисов ОСАГО.

Услуга популярна, так как страхователи сами приводят много примеров, где водители ездят без страховок. Доплата по ней составляет около 2000 рублей, — рассказала редакции TagilCity.ru представитель одной из страховых компаний Екатеринбурга Наталья Делидова.
Появилась инициатива о наказании страховых компаний за отказ от ОСАГО
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания-перевозчик «Техноком» в Тагиле получила предостережение за отсутствие ОСАГОМать и двое детей на авто с тонировкой и без ОСАГО попали в ДТП в Нижнем ТагилеМобилизованные из Нижнего Тагила смогут отказаться досрочно от ОСАГО
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Полиция#Страхование#Полис осаго#Страховка#ОСАГО#Страховая компания#Юлия Степанова#Авария
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
19 сентября, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Вчера, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Вчера, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Вчера, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Вчера, 07:27