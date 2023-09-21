Британский комик госпитализирован после падения с высоты

Сразу после падения Фрай был помещен в инвалидную коляску и доставлен к выходу, откуда его перевезли в медицинское учреждение. Местные власти уже заявили, что они осведомлены об этом и рассматривают возможность провести расследование всех обстоятельств данного происшествия.