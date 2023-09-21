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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Британский комик госпитализирован после падения с высоты

21 сентября 2023, 12:58
Популярного юмориста из Великобритании пришлось госпитализировать после падения с двухметровой высоты. Стивен Фрай упал со сцены, в результате чего получил повреждения ног и ребер.

Его состояние было настолько плохим, что он не мог самостоятельно передвигаться и ему пришлось отправиться в больницу в инвалидном кресле, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в лондонском зале О2, где проходила конференция по искусственному интеллекту. Об этом сообщила газета The Times, цитируя очевидцев случившегося.

Сразу после падения Фрай был помещен в инвалидную коляску и доставлен к выходу, откуда его перевезли в медицинское учреждение. Местные власти уже заявили, что они осведомлены об этом и рассматривают возможность провести расследование всех обстоятельств данного происшествия.

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