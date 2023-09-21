Британский комик госпитализирован после падения с высоты

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Его состояние было настолько плохим, что он не мог самостоятельно передвигаться и ему пришлось отправиться в больницу в инвалидном кресле, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Инцидент произошел в лондонском зале О2, где проходила конференция по искусственному интеллекту. Об этом сообщила газета The Times, цитируя очевидцев случившегося.
Сразу после падения Фрай был помещен в инвалидную коляску и доставлен к выходу, откуда его перевезли в медицинское учреждение. Местные власти уже заявили, что они осведомлены об этом и рассматривают возможность провести расследование всех обстоятельств данного происшествия.