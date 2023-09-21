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Экс-руководителя ДК в Заречном будут судить за травму подростка-гимнаста

Экс-руководителя ДК в Заречном будут судить за травму подростка-гимнаста

21 сентября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Бывшую руководительницу ДК в Заречном будут судить за травму подростка, который пострадал во время занятий цирковой студии «Арена».

Женщина обвиняется в несоблюдении правил безопасности, которое повлекло причинение вреда здоровью по неосторожности. Известно, что в сентябре 2017 года в цирковую студию закупили трос, лебедку и другое необходимое оснащение.

Однако их техническое обслуживание не проводилось. Руководительница дома культуры на протяжении нескольких лет не следила за состоянием циркового оборудования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы следствия направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, 14-летний гимнаст пострадал 4 апреля 2023 года. Подросток сорвался с каната и рухнул на пол, где не были положены маты. В результате падения у мальчика были диагностированы повреждения позвоночника и головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Стало известно состояние ребенка-гимнаста из цирковой студии в Заречном
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