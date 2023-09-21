Экс-руководителя ДК в Заречном будут судить за травму подростка-гимнаста

Напомним, 14-летний гимнаст пострадал 4 апреля 2023 года. Подросток сорвался с каната и рухнул на пол, где не были положены маты. В результате падения у мальчика были диагностированы повреждения позвоночника и головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.