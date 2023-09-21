Экс-руководителя ДК в Заречном будут судить за травму подростка-гимнаста

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Женщина обвиняется в несоблюдении правил безопасности, которое повлекло причинение вреда здоровью по неосторожности. Известно, что в сентябре 2017 года в цирковую студию закупили трос, лебедку и другое необходимое оснащение.
Однако их техническое обслуживание не проводилось. Руководительница дома культуры на протяжении нескольких лет не следила за состоянием циркового оборудования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы следствия направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, 14-летний гимнаст пострадал 4 апреля 2023 года. Подросток сорвался с каната и рухнул на пол, где не были положены маты. В результате падения у мальчика были диагностированы повреждения позвоночника и головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.