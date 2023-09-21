Ферментированные продукты и голубые сыры: как они влияют на качество сна

Кофеин является основной веществом, на которое следует обратить внимание. К кофеинодержащим продуктам, по словам специалиста, относятся не только торты и различные напитки, но и сладкие продукты, такие как фруктовые и овощные соки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».