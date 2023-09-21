Ферментированные продукты и голубые сыры: как они влияют на качество сна

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Кофеин является основной веществом, на которое следует обратить внимание. К кофеинодержащим продуктам, по словам специалиста, относятся не только торты и различные напитки, но и сладкие продукты, такие как фруктовые и овощные соки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Тех, кто придерживается здорового питания, также ждут некоторые ограничения. Брокколи и цветная капуста содержат триптофан, который может вызвать перебои в сне, поэтому их следует избегать перед сном.
Ферментированные продукты, голубые сыры, острая пища, алкоголь, йогурты и сметана также могут повлиять на качество сна и продолжительность бессонницы. Эти продукты содержат аминокислоту тирамин, которая стимулирует активность мозга.