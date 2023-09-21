tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Ферментированные продукты и голубые сыры: как они влияют на качество сна

21 сентября 2023, 13:20
Бессоница — неприятная проблема, от которой большинство людей стремится избавиться. Однако они могут ухудшить свое положение самостоятельно. Некоторые продукты, как выяснилось, способны усилить бессонницу. Биолог Наталья Колман поделилась списком таких продуктов.

Кофеин является основной веществом, на которое следует обратить внимание. К кофеинодержащим продуктам, по словам специалиста, относятся не только торты и различные напитки, но и сладкие продукты, такие как фруктовые и овощные соки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тех, кто придерживается здорового питания, также ждут некоторые ограничения. Брокколи и цветная капуста содержат триптофан, который может вызвать перебои в сне, поэтому их следует избегать перед сном.

Ферментированные продукты, голубые сыры, острая пища, алкоголь, йогурты и сметана также могут повлиять на качество сна и продолжительность бессонницы. Эти продукты содержат аминокислоту тирамин, которая стимулирует активность мозга.

Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Вчера, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Сегодня, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 11:25
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:10
Футбольное поле и прыжковая яма: у школы №10 в Тагиле появилась новая спортплощадка
Сегодня, 13:54