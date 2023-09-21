Футбольное поле и прыжковая яма: у школы №10 в Тагиле появилась новая спортплощадка

Напомним, уже до конца 2023 года будет торжественно открыта площадка школы №48 на Голом Камне, а в начале следующего года школа №32 в центре Нижнего Тагила откроет свои двери для ребят после капитального ремонта и строительства спортплощадки. А в дальнейших планах муниципалитета — капитальный ремонт школ №70 и №33 и строительство новых стадионов на территории этих учебных заведений.