Футбольное поле и прыжковая яма: у школы №10 в Тагиле появилась новая спортплощадка

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Открытие спортивной площадки, которую не обновляли более 40 лет, даст возможность обучающимся в нижнетагильской школе №10 полноценно заниматься легкой атлетикой. Для этого здесь обустроили спринтерскую дорожку, прыжковую яму и беговую дорожку вокруг поля. Для уроков физической культуры, продленки и просто для любителей спорта появилась и площадка для воркаута.
Сегодня прекрасный, яркий, спортивный праздник. С этим днем я вас сердечно поздравляю. Я желаю вам простых слов: быть здоровыми и всегда иметь позитивное настроение. Имея такой шикарный стадион, конечно же, добиваться больших успехов в спорте не только на уровне школы и города, — сказала директор школы №10 Татьяна Лекинская.
При строительстве стадиона не забыли и про занятия игровыми видами спорта. Площадку для футбольного поля оснастили современным искусственным покрытием. Баскетбольную и волейбольную площадки также сделали с учетом всех необходимых требований. А чтобы во время дождей не образовывались лужи, специалисты уложили специальные лотки системы дренирования.
Я хочу всех поздравить с сегодняшним спортивным праздником. Этот школьный стадион действительно преобразился. Какой он был все знают. Когда-то здесь начинал заниматься и я, учился, и мои дети здесь занимались. Такой прекрасный стадион появился благодаря инициативе Владислава Юрьевича и, конечно, благодаря нашим национальным проектам, — отметил почетный гражданин города, выпускник школы №10 Виктор Стариков.
Кроме того, рабочие установили вокруг площадки новое ограждение и опоры уличного освещения, чтобы даже в вечернее время ребятам было комфортно заниматься. Все мероприятия по строительству школьного стадиона осуществлялись в рамках национального проекта «Образование».
Мы сегодня открываем очередную многофункциональную спортивную площадку. Это уже не первая площадка, которую мы сделали за 5 лет. Лебяжка в целом преображается. Мы делаем дворы, мы делаем дороги. Педагоги и ученики этой школы дождались новой футбольной площадки, это здорово. Пользуйтесь этим. Берегите то, что сделано. Здорово, что у нас сегодня есть возможность вкладывать деньги в инфраструктуру, развиваться и делать нашу жизнь лучше, — заявил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле продолжают проводиться мероприятия по модернизации материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. За последние пять лет в пятнадцати образовательных учреждениях Нижнего Тагила появились современные спортивные площадки и комплексы.
Напомним, уже до конца 2023 года будет торжественно открыта площадка школы №48 на Голом Камне, а в начале следующего года школа №32 в центре Нижнего Тагила откроет свои двери для ребят после капитального ремонта и строительства спортплощадки. А в дальнейших планах муниципалитета — капитальный ремонт школ №70 и №33 и строительство новых стадионов на территории этих учебных заведений.