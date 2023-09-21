Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду

Еще один фактор, влияющий на нехватку медиков в Свердловской области — низкие зарплаты, особенно на периферии. По данным исследования платформы по рекрутингу hh.ru, за период с января по май 2023 года в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. Результаты опроса показали именно в сфере медицины соискатели чаще всего недовольны текущим уровнем оплаты труда. Сразу 84% сообщили, что их не устраивает нынешняя зарплата. При этом каждый второй из недовольных зарплатой медиков считает, что их доход должен быть как минимум в два раза выше.