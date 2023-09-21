Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
О приезде Андрея Карлова в Верхнюю Салду на своей странице в соцсетях сообщил глава города Александр Маслов. По его словам, министр провел рабочее совещание с генеральным директором ВСМПО-АВИСМА Дмитрием Трифоновым и главврачом ЦГБ Анжеликой Шлыковой.
Обсудили значимые аспекты здравоохранения: вхождение больницы в отопительный период и создание медико-технического задания на модернизацию зданий, — сообщил мэр Верхней Салды.
Также Александр Маслов отметил, что на сегодняшний день на территории больницы специалисты регионального Министерства здравоохранения проводят аналитическую работу. После этого они разработают предложения по ремонту и обновлению действующих корпусов ЦГБ.
Однако в первую очередь вопросы у салдинцев вызывает вовсе не ремонт больницы, а организация медицинской помощи в ней. В середине сентября жители города жаловались на большие очереди возле поликлиники. Детям и взрослым приходилось ожидать приема врача на улице в любую погоду. Такая ситуация возникла из-за правила первичного приема, согласно которому детям сперва необходимо было отправиться в кабинет неотложной помощи. Его организовали, чтобы развести потоки больных и уже выздоравливающих пациентов.
Правда, похоже, что ситуацию с очередями смогли поправить в положительную сторону еще до приезда министра. Александр Маслов заверил, что теперь пациентам не приходится ждать на улице своей очереди на прием.
Знаю, что особую тревогу горожан вызывает организация работы «неотложки». Сейчас вопрос с очередями снят. Прием ведется в одноэтажном здании больничного городка. Детей и взрослых осматривают в отдельных помещениях. При необходимости для самого юного населения будет дополнительно привлекаться врач-педиатр. Это сократит время ожидания, — сообщил мэр на своей странице в соцсетях.
Вот только другой острый вопрос — дефицит врачей, в том числе узких специалистов — так быстро не решить. И он уж точно требует вмешательства Министерства. Однако по каким-то причинам в повестку визита Андрея Карлова обсуждение данной проблемы не входило.
О нехватке медиков жители Верхней Салды сообщили в августе этого года. По их словам, в ЦГБ нет эндокринолога, гнойного хирурга и акушера-гинеколога. А отсутствие дежурного врача чуть не привело к трагедии, когда местная жительница не получила экстренной помощи по месту проживания, и ей пришлось в сопровождении сотрудников ГИБДД ехать в Нижний Тагил.
Из-за отсутствия специалистов салдинцам приходится ездить на консультации и лечение в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В том числе и беременным женщинам. Также у жителей есть претензии к компетентности местных медиков. Например, один из салдинцев рассказал журналисту TagilCity.ru, что после трех дней госпитализации ему ампутировали ногу, а после отправили на консультацию в Нижний Тагил. Там ему сообщили, что ногу можно было спасти.
В ответе на официальный запрос TagilCity.ru главврач ЦГБ Верхней Салды объяснила дефицит специалистов тем, что студенты после целевого обучения и практики не возвращаются, а уходят работать в частные клиники. Также, по ее словам, медицинский персонал мигрирует по медучреждениям, относящимся к Верхней и Нижней Салде.
Еще один фактор, влияющий на нехватку медиков в Свердловской области — низкие зарплаты, особенно на периферии. По данным исследования платформы по рекрутингу hh.ru, за период с января по май 2023 года в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. Результаты опроса показали именно в сфере медицины соискатели чаще всего недовольны текущим уровнем оплаты труда. Сразу 84% сообщили, что их не устраивает нынешняя зарплата. При этом каждый второй из недовольных зарплатой медиков считает, что их доход должен быть как минимум в два раза выше.