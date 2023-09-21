Избившим жителя Екатеринбурга южанам грозит срок за покушение на убийство

Напомним, конфликт между екатеринбуржцем и агрессивной компанией произошел 17 сентября во дворе дома на улице Щербакова. Со слов мужчины, он сделал замечание незнакомцам из-за брошенного мимо урны окурка и столкнулся с немотивированной агрессией — его толпой избили на глазах у годовалой дочери в коляске и восьмилетнего сына, а затем еще раз — несколькими часами позднее. После случившегося пострадавший написал заявление в полицию, СК назначил проверку.