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Posted 21 сентября 2023, 11:08

Published 21 сентября 2023, 11:08

Modified 21 сентября 2023, 13:44

Updated 21 сентября 2023, 13:44

СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения екатеринбуржца толпой

Избившим жителя Екатеринбурга южанам грозит срок за покушение на убийство

21 сентября 2023, 11:08
Фото: 1MI

СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения екатеринбуржца толпой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) после избиения толпой южан жителя Екатеринбурга, гулявшего с маленькими детьми на Ботанике.

В пресс-службе свердловского управления СК уточнили, что дело возбуждено по поручению врио главы ведомства Анатолия Надбитова. В рамках расследования назначена судмедэкспертиза для оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Напомним, конфликт между екатеринбуржцем и агрессивной компанией произошел 17 сентября во дворе дома на улице Щербакова. Со слов мужчины, он сделал замечание незнакомцам из-за брошенного мимо урны окурка и столкнулся с немотивированной агрессией — его толпой избили на глазах у годовалой дочери в коляске и восьмилетнего сына, а затем еще раз — несколькими часами позднее. После случившегося пострадавший написал заявление в полицию, СК назначил проверку.

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#Григорий Орлов#Избиение#Криминал#Покушение#Драка#Конфликт#Екатеринбург#Покушение на убийство
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