Избившим жителя Екатеринбурга южанам грозит срок за покушение на убийство

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В пресс-службе свердловского управления СК уточнили, что дело возбуждено по поручению врио главы ведомства Анатолия Надбитова. В рамках расследования назначена судмедэкспертиза для оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.
Напомним, конфликт между екатеринбуржцем и агрессивной компанией произошел 17 сентября во дворе дома на улице Щербакова. Со слов мужчины, он сделал замечание незнакомцам из-за брошенного мимо урны окурка и столкнулся с немотивированной агрессией — его толпой избили на глазах у годовалой дочери в коляске и восьмилетнего сына, а затем еще раз — несколькими часами позднее. После случившегося пострадавший написал заявление в полицию, СК назначил проверку.