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Компания «Промомед» выпускает на рынок препарат для борьбы с ожирением и диабетом

Компания «Промомед» выпускает на рынок препарат для борьбы с ожирением и диабетом

21 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В ближайшее время фармацевтическая компания «Промомед» представит на российский рынок препараты для лечения ожирения и сахарного диабета.

В заявлении группы компаний «Промомед» говорится, что речь идет о первом отечественном препарате группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями, пишут newizv.ru.

Уточняется, что в новую линейку препаратов войдут «Энлигрия», «Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид).

Как ранее заявляли в Минздраве, борьба с сахарным диабетом является важнейшим направлением в рамках сохранения здоровья нации. Специалисты единодушно заявляют о важности нового препарата и в борьбе с ожирением, которое также становится причиной многих серьезных заболеваний.

«Избыточный вес также снижает репродуктивное здоровье и несет угрозу для репродуктивного потенциала страны. Снижение рисков, обусловленных нарушением метаболического здоровья, возможно только при снижении избыточного веса. И теперь в арсенале врачей есть широкий инструментарий из отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого отдельного пациента», — сообщил президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов.

По его словам, в настоящее время проблема избыточной массы тела касается более половины населения нашей страны. Ожирение, которое наблюдается почти у 30 млн россиян, является ключевым фактором риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения).

14 сентября препарат, выпущенный под торговым названием «Энлигрия», уже получил регистрационное удостоверение. В аптеки указанный препарат поступит во второй декаде октября. На данный момент «Квинлиро» и «Квинсента» находятся на стадии государственной регистрации.

В компании полагают, что эти препараты закроют возникший еще в 2022 году дефицит аналогичных средств из-за прекращения поставок от единственного производителя.

Как заявил председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый, созданию препарата предшествовала масшабная работа с ведущими эндокринологами страны: «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами. Достигнутый сегодня результат — это многолетняя системная работа в области разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для российского рынка».

Партнером по производству этих лекарств является другое фармацевтическое предприятие — завод «Медсинтез».

ГК «Промомед» является российской фармацевтической компанией, производящей пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Это более чем 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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