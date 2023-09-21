Компания «Промомед» выпускает на рынок препарат для борьбы с ожирением и диабетом

В заявлении группы компаний «Промомед» говорится, что речь идет о первом отечественном препарате группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями, пишут newizv.ru.