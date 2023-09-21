Компания «Промомед» выпускает на рынок препарат для борьбы с ожирением и диабетом

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В заявлении группы компаний «Промомед» говорится, что речь идет о первом отечественном препарате группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями, пишут newizv.ru.
Уточняется, что в новую линейку препаратов войдут «Энлигрия», «Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид).
Как ранее заявляли в Минздраве, борьба с сахарным диабетом является важнейшим направлением в рамках сохранения здоровья нации. Специалисты единодушно заявляют о важности нового препарата и в борьбе с ожирением, которое также становится причиной многих серьезных заболеваний.
«Избыточный вес также снижает репродуктивное здоровье и несет угрозу для репродуктивного потенциала страны. Снижение рисков, обусловленных нарушением метаболического здоровья, возможно только при снижении избыточного веса. И теперь в арсенале врачей есть широкий инструментарий из отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого отдельного пациента», — сообщил президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов.
По его словам, в настоящее время проблема избыточной массы тела касается более половины населения нашей страны. Ожирение, которое наблюдается почти у 30 млн россиян, является ключевым фактором риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения).
14 сентября препарат, выпущенный под торговым названием «Энлигрия», уже получил регистрационное удостоверение. В аптеки указанный препарат поступит во второй декаде октября. На данный момент «Квинлиро» и «Квинсента» находятся на стадии государственной регистрации.
В компании полагают, что эти препараты закроют возникший еще в 2022 году дефицит аналогичных средств из-за прекращения поставок от единственного производителя.
Как заявил председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый, созданию препарата предшествовала масшабная работа с ведущими эндокринологами страны: «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами. Достигнутый сегодня результат — это многолетняя системная работа в области разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для российского рынка».
Партнером по производству этих лекарств является другое фармацевтическое предприятие — завод «Медсинтез».
ГК «Промомед» является российской фармацевтической компанией, производящей пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Это более чем 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).