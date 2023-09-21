Кросс и сбор мусора: тагильчане приняли участие в первом плоггинг-забеге

Экологический кросс «Защитники Земли» сочетает в себе спортивное соревнование и заботу об окружающей среде. В плоггинг-забеге, который прошел 20 сентября, участвовали команды трех возрастных категорий: дети — от 7 до 11 лет, подростки — от 11 до 18 и взрослые: всего около 150 человек. Активисты собирали твердые коммунальные отходы, которые накопились после отдыха тагильчан в Валегином бору.