Кросс и сбор мусора: тагильчане приняли участие в первом плоггинг-забеге

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Published Сегодня, 04:43
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Экологический кросс «Защитники Земли» сочетает в себе спортивное соревнование и заботу об окружающей среде. В плоггинг-забеге, который прошел 20 сентября, участвовали команды трех возрастных категорий: дети — от 7 до 11 лет, подростки — от 11 до 18 и взрослые: всего около 150 человек. Активисты собирали твердые коммунальные отходы, которые накопились после отдыха тагильчан в Валегином бору.
Мы впервые проводим экологический забег в Нижнем Тагиле. Это совместное мероприятие «Облкоммунэнерго», компании «Рифей» и Городской станции юных натуралистов. Мероприятие придумано и организовано для того, чтобы посвятить детей в проблемы экологии. Также мы оздоравливаем таким образом жителей Нижнего Тагила и помогаем деткам примкнуть к нашему движению, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Региональный оператор по обращению с отходами является активным участником национального проекта «Экология». За четыре года компания «Рифей» провела около 100 экологических мероприятий, в которых приняли участие почти 4 тысячи свердловчан.
Станция юных натуралистов организует всероссийский субботник «Сделаем!» уже восьмой раз. Мероприятия проходят не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах Свердловской области. В этой акции от экостанции участвуют более 80 человек.
К движению уже присоединились более 3000 человек. Это вот такая масштабная акция и, когда компания «Рифей» предложили нам объединиться и провести еще плоггинг-забег, мы конечно же, мы обрадовались. потому что это вдвойне больше участников и двойне, — отметила руководитель экостанции при МАУ ГОРСЮН Любовь Казакова.
Места для уборки мусора выбираются не случайно. Организаторы объезжают местность, смотрят, где грязно и уже после этого продумывают экологические мероприятия.
В прошлом году мы убирали Голый камень и Старые демидовские рудники. Здесь мы убираем уже четвертый год подряд. В прошлом году нам показалось, что здесь стало чище, но, к сожалению, мы снова были вынуждены приехать сюда и облагородить территорию бора, — добавила Любовь Казакова.
Школьницы Аня Суворова и Валерия Зынченко занимаются в Городской станции юных натуралистов уже не первый год и всегда принимают участие в экологических мероприятиях, проходящих в Нижнем Тагиле.
Мы участвуем в субботниках каждый год, и не всегда это такие субботники-соревнования. В основном мы работаем на то, чтобы просто прибраться. Этот плоггинг-забег первый для нас. Основная наша цель — не победить кого-то, а собрать больше мусора. Мы считаем, что главная цель субботников — сделать город чище, — пояснили юные активистки.
Помимо школьников и воспитанников Городской станции юных натуралистов в экологической акции принимали участие и взрослые, узнавшие о мероприятии из средств массовой информации.
Так, заведующая консультативным отделением ГАУСО СО КЦСОН «Золотая осень» Екатерина Середина предложила коллегам поучаствовать в необычном забеге. Идея всем понравилась, а свою команду они назвали «Глобальная чистка».
С работы нас насчиталось 5 человек, я зарегистрировала команду и сегодня мы здесь. В подобных мероприятиях участвую не впервые. В 2023 году это экомероприятие стало уже четвертым для меня. Моя цель — очистить город, сделать его лучше, — поделилась мнением Екатерина.
Отметим, за час экологических соревнований команды собрали 146 мешков отходов.
Уже по окончании мероприятия всех участников накормили и напоили горячим чаем, а победителям плоггинг-забега (тем, кто собрал больше всего мусора) вручили ценные призы от организаторов.
До 24 сентября 2023 года включительно жители города Нижний Тагил смогут присоединиться к плоггинг-забегу и стать обладателями спортивного шарфа с символикой акции «Защитники Земли». Для этого необходимо отправиться на пробежку, собрать мусор, который встретится по дороге и выложить фотографии в социальной сети «ВКонтакте» с хэштэгом #ПЛОГГИНГВТАГИЛЕ. А собранный мусор конечно же отнести на ближайшую контейнерную площадку.
Нижний Тагил по праву может считаться самым экологически ответственным муниципалитетом Свердловской области. Уже к концу 2023 года здесь завершится строительство крупнейшего на Среднем Урале мусоросортировочного комплекса. Построенный в его границах новый тагильский полигон для ТКО будет первым в Уральской федеральном округе, соответствующим всем современным нормам и стандартам безопасности подобных объектов.