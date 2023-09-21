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Неизвестные сообщили об угрозе теракта на борту «Уральских авиалиний»

Лжетеррористы пригрозили взорвать самолет «Уральских авиалиний»

21 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Неизвестные сообщили об угрозе теракта на борту «Уральских авиалиний»

Неизвестные угрожали сбить самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Сочи.

По информации Telegram-канала Mash, утром 20 сентября в информотдел Домодедово поступил анонимный звонок, в котором сотрудников оповестили о готовящемся теракте на борту пассажирского лайнера — взрыв якобы должен был произойти при посадке. Тревожные сведения передали в службу безопасности аэропорта и спецслужбы.

Угрозы лжетеррористов не претворились в жизнь, и самолет благополучно и даже на 15 минут раньше приземлился в столичном аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Кировграде предприниматель испугал соседей угрозой взорвать многоэтажный дом.

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