Лжетеррористы пригрозили взорвать самолет «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По информации Telegram-канала Mash, утром 20 сентября в информотдел Домодедово поступил анонимный звонок, в котором сотрудников оповестили о готовящемся теракте на борту пассажирского лайнера — взрыв якобы должен был произойти при посадке. Тревожные сведения передали в службу безопасности аэропорта и спецслужбы.
Угрозы лжетеррористов не претворились в жизнь, и самолет благополучно и даже на 15 минут раньше приземлился в столичном аэропорту.
Ранее сообщалось, что в Кировграде предприниматель испугал соседей угрозой взорвать многоэтажный дом.