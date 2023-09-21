Лжетеррористы пригрозили взорвать самолет «Уральских авиалиний»

По информации Telegram-канала Mash, утром 20 сентября в информотдел Домодедово поступил анонимный звонок, в котором сотрудников оповестили о готовящемся теракте на борту пассажирского лайнера — взрыв якобы должен был произойти при посадке. Тревожные сведения передали в службу безопасности аэропорта и спецслужбы.