Майнеров в Челябинске обокрали на 22 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Челябинский предприниматель поставляет в школы компьютеры, а также у него есть майнинг-отель, в который люди сдают техническое оборудование для криптовалюты.
Неизвестные украли технику дважды. В первый раз, пробравшись в отель, ими было украдено оборудование, общая стоимость которого — два миллиона рублей. Второй раз стоимость нанесенного ущерба в десять раз больше, так как вынесли все оснащение.
В полиции ведется следствие по факту кражи.
Напомним, ночью 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный украл велосипед, который стоял в подъезде жилого дома.