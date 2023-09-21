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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 08:14

Майнеров в Челябинске обокрали на 22 миллиона рублей

Майнеров в Челябинске обокрали на 22 миллиона рублей

21 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI
В Челябинске неизвестные воры украли на 22 миллиона рублей технику майнеров криптовалюты.

Челябинский предприниматель поставляет в школы компьютеры, а также у него есть майнинг-отель, в который люди сдают техническое оборудование для криптовалюты.

Неизвестные украли технику дважды. В первый раз, пробравшись в отель, ими было украдено оборудование, общая стоимость которого — два миллиона рублей. Второй раз стоимость нанесенного ущерба в десять раз больше, так как вынесли все оснащение.

В полиции ведется следствие по факту кражи.

Напомним, ночью 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный украл велосипед, который стоял в подъезде жилого дома.

Неизвестный украл велосипед из подъезда дома в Нижнем Тагиле
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