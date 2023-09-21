Мэр Каменского городского округа отправлен в отставку

Сам Сергей Белоусов сообщил, что с 2012 года его командой была проделана большая работа. К примеру, были построены новые котельные, заасфальтированы дороги, возведены мосты, дома, парки и скверы. Сложить с себя полномочия досрочно глава решил сам.