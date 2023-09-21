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Мэр Каменского городского округа отправлен в отставку

Мэр Каменского городского округа отправлен в отставку

21 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
В отставку отправлен мэр Каменского городского округа Сергей Белоусов. Решение было принято 21 сентября депутатами местной думы.

Сам Сергей Белоусов сообщил, что с 2012 года его командой была проделана большая работа. К примеру, были построены новые котельные, заасфальтированы дороги, возведены мосты, дома, парки и скверы. Сложить с себя полномочия досрочно глава решил сам.

Соответствующее заявление в местную думу он подал еще в августе. Исполнять обязанности главы временно будет вице-мэр Алексей Кошкаров. В позже состоятся выборы, на которых будет определен новый мэр.

По некоторым источникам, как отмечает издание Ура.ру, Сергей Белоусов давно хотел уйти в предпринимательство — бизнесом занимается его супруга. Это сельхозпредприятие.

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