Мэр Каменского городского округа отправлен в отставку

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сам Сергей Белоусов сообщил, что с 2012 года его командой была проделана большая работа. К примеру, были построены новые котельные, заасфальтированы дороги, возведены мосты, дома, парки и скверы. Сложить с себя полномочия досрочно глава решил сам.
Соответствующее заявление в местную думу он подал еще в августе. Исполнять обязанности главы временно будет вице-мэр Алексей Кошкаров. В позже состоятся выборы, на которых будет определен новый мэр.
По некоторым источникам, как отмечает издание Ура.ру, Сергей Белоусов давно хотел уйти в предпринимательство — бизнесом занимается его супруга. Это сельхозпредприятие.