Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Во время второго этапа планируется построить улицу Юрия Исламова от улицы Металлургов до Татищева. А во время третьего — на улице Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Кроме того, строители также будут работать на трамвайных путях на Татищева, сообщается в конкурсной документации.
По словам вице-мэра города Рустама Галямова, после завершения торгов и определения компании для проведения работ можно будет запрашивать финансирование из федерального бюджета. Работы начнутся к концу 2023 года.
Напомним, с 20 сентября до 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле закрыли улицу Красноармейскую из-за строительства насосной станции в парке «Народный-2».