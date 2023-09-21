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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе

21 сентября 2023, 04:35
Фото: 1MI
В администрации Екатеринбурга начали поиск компании, которая станет подрядчиком для проведения 2-го и 3-го этапов работ по расширению улиц Татищева, Металлургов, Юрия Исламова и Срединного кольца.

Во время второго этапа планируется построить улицу Юрия Исламова от улицы Металлургов до Татищева. А во время третьего — на улице Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Кроме того, строители также будут работать на трамвайных путях на Татищева, сообщается в конкурсной документации.

По словам вице-мэра города Рустама Галямова, после завершения торгов и определения компании для проведения работ можно будет запрашивать финансирование из федерального бюджета. Работы начнутся к концу 2023 года.

Напомним, с 20 сентября до 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле закрыли улицу Красноармейскую из-за строительства насосной станции в парке «Народный-2».

Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле
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