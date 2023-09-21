Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе

Во время второго этапа планируется построить улицу Юрия Исламова от улицы Металлургов до Татищева. А во время третьего — на улице Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Кроме того, строители также будут работать на трамвайных путях на Татищева, сообщается в конкурсной документации.