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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Екатеринбурженка Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2023»

Модель из Екатеринбурга поборется за титул «Мисс Россия — 2023»

21 сентября 2023, 09:16
Фото: Мисс Россия - 2023

Екатеринбурженка Алена Харланова вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2023»

Жительница Екатеринбурга Алена Харланова представит уральскую столицу на конкурсе «Мисс Россия — 2023».

В Telegram-канале события выложили мини-интервью с участницами от разных регионов.

Я искренняя, простая и открытая, — рассказала о себе екатеринбурженка.

Всего поучаствовать в конкурсе пожелали 85 тысяч девушек из разных уголков страны, из которых на открытом кастинге отобрали 50 претенденток в возрасте от 18 до 23 лет. К возможным финалисткам предъявлялся ряд требований, в частности отсутствие татуировок, незамужнее положение, рост от 173 сантиметров и отсутствие эротических материалов.

Напомним, до 9 октября продлится полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2023» — за корону победительницы поборются четыре девушки из Екатеринбурга.

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