Модель из Екатеринбурга поборется за титул «Мисс Россия — 2023»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Telegram-канале события выложили мини-интервью с участницами от разных регионов.
Я искренняя, простая и открытая, — рассказала о себе екатеринбурженка.
Всего поучаствовать в конкурсе пожелали 85 тысяч девушек из разных уголков страны, из которых на открытом кастинге отобрали 50 претенденток в возрасте от 18 до 23 лет. К возможным финалисткам предъявлялся ряд требований, в частности отсутствие татуировок, незамужнее положение, рост от 173 сантиметров и отсутствие эротических материалов.
Напомним, до 9 октября продлится полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2023» — за корону победительницы поборются четыре девушки из Екатеринбурга.