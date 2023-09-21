Модель из Екатеринбурга поборется за титул «Мисс Россия — 2023»

Всего поучаствовать в конкурсе пожелали 85 тысяч девушек из разных уголков страны, из которых на открытом кастинге отобрали 50 претенденток в возрасте от 18 до 23 лет. К возможным финалисткам предъявлялся ряд требований, в частности отсутствие татуировок, незамужнее положение, рост от 173 сантиметров и отсутствие эротических материалов.