«На нем даже места живого не было». Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Южане, по словам очевидцев происшествия, вышли из двух автомобилей и набросились на молодого человека. Мужчины повалили его на асфальт и начали избивать руками и ногами.
Он умолял о пощаде, истошно крича от боли на всю улицу. Но, к сожалению, на помощь ему так никто и не пришел, — рассказал очевидец в группе ВК «Инцидент Нижний Тагил».
Помимо побоев в адрес пострадавшего звучали угрозы. После расправы нападавшие сели в автомобили и уехали. Пострадавшему помогли подняться прохожие, а после он также покинул место происшествия на машине.
У него была порвана одежда, по сути он остался в одних штанах. Он очень сильно пострадал, мне кажется, на нем даже места живого не было, — поделился очевидец.
В полицию, по данным пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское», никто из участников конфликта не обращался. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.
В настоящее время данная информация зарегистрирована в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» и организована проверка. Просьба очевидцев и потерпевшего обратиться в дежурную часть отдела полиции 16 по телефону 8(3435) 97-64-02, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.
По данным Следственного комитета РФ, в 2022 году было заведено 4 231 уголовное дело по преступлениям, совершенных мигрантами. Это цифра превышает данные 2021 года в три раза. Количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности на 30%. При этом в статистику не входят данные по тем мигрантам, которые уже получили российское гражданство.