«На нем даже места живого не было». Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле

По данным Следственного комитета РФ, в 2022 году было заведено 4 231 уголовное дело по преступлениям, совершенных мигрантами. Это цифра превышает данные 2021 года в три раза. Количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности на 30%. При этом в статистику не входят данные по тем мигрантам, которые уже получили российское гражданство.