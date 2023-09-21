Неизвестный пытался поджечь воинскую часть в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Известно, что злоумышленник был одет во все черное. Попытку поджога воинской части он совершил в Кировском районе города, сообщает SHOT. Это произошло 21 сентября примерно в 10:00.
Отмечается, что у мужчины при себе было подобие СВУ, дымовая шашка и взрывпакет. Он перекинул все это через забор воинской части, после чего убежал и спрятался где-то в лесу.
Однако его план не сработал — возгорания не произошло. Люди не пострадали, не повредилась и сама воинская часть.
На место прибыли спецслужбы и забрали с территории взрывчатое устройство. Нападавший находится в розыске. Ему около 40 лет, а его рост — примерно 175 см.