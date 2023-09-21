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Неизвестный пытался поджечь воинскую часть в Екатеринбурге

Неизвестный пытался поджечь воинскую часть в Екатеринбурге

21 сентября 2023, 07:33
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге неизвестный мужчина совершил попытку поджога воинской части. Его разыскивают.

Известно, что злоумышленник был одет во все черное. Попытку поджога воинской части он совершил в Кировском районе города, сообщает SHOT. Это произошло 21 сентября примерно в 10:00.

Отмечается, что у мужчины при себе было подобие СВУ, дымовая шашка и взрывпакет. Он перекинул все это через забор воинской части, после чего убежал и спрятался где-то в лесу.

Однако его план не сработал — возгорания не произошло. Люди не пострадали, не повредилась и сама воинская часть.

На место прибыли спецслужбы и забрали с территории взрывчатое устройство. Нападавший находится в розыске. Ему около 40 лет, а его рост — примерно 175 см.

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#Происшествия#Поджог#Розыск#Воинская часть#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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