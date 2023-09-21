Обвиняемый в убийстве байкерши из Екатеринбурга улетел за границу с долгом

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:47
Родственники погибшей девушки возмущены и не понимают, почему приставы не запретили ему уезжать за границу. Экс-руководитель судебных приставов Татьяна Балыбердина предположила, что здесь может быть бездействие органов.
По словам Балыбердиной, человеку могут ограничить выезд, если у него имеется задолженность более 30 тысяч рублей. Так как пристав не стал предпринимать ограничительных мер по отношению к обвиняемому, это можно оценить как бездействие, пишет Е1.
Напомним, Смышляева пропала 19 июля 2023 года, а днем 20 июля ее нашли мертвой. В убийстве обвиняется Владимир Косинцев, с которым она познакомилась незадолго до смерти. Их сблизило общее увлечение мотоциклами.
Убийство екатеринбурженки произошло в квартире. По словам соседей, они слышали звуки борьбы, но криков не было. Смышляева скончалась от кровопотери, а подозреваемый был задержан вскоре в Ереване. Однако ему удалось сбежать.