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Обвиняемый в убийстве байкерши из Екатеринбурга улетел за границу с долгом

Обвиняемый в убийстве байкерши из Екатеринбурга улетел за границу с долгом

21 сентября 2023, 03:47
Фото: 1MI
Предполагаемый убийца байкерши Натальи Смышляевой улетел в Армению, имея долг более миллиона рублей.

Родственники погибшей девушки возмущены и не понимают, почему приставы не запретили ему уезжать за границу. Экс-руководитель судебных приставов Татьяна Балыбердина предположила, что здесь может быть бездействие органов.

По словам Балыбердиной, человеку могут ограничить выезд, если у него имеется задолженность более 30 тысяч рублей. Так как пристав не стал предпринимать ограничительных мер по отношению к обвиняемому, это можно оценить как бездействие, пишет Е1.

Напомним, Смышляева пропала 19 июля 2023 года, а днем 20 июля ее нашли мертвой. В убийстве обвиняется Владимир Косинцев, с которым она познакомилась незадолго до смерти. Их сблизило общее увлечение мотоциклами.

Убийство екатеринбурженки произошло в квартире. По словам соседей, они слышали звуки борьбы, но криков не было. Смышляева скончалась от кровопотери, а подозреваемый был задержан вскоре в Ереване. Однако ему удалось сбежать.

Друзья рассказали о личности убитой в Екатеринбурге байкерши
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