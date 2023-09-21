Памятник клавиатуре в Екатеринбурге попал в топ-10 забавных памятников

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Екатеринбургский памятник занял шестое место. Данный объект оставил позади в рейтинге памятники сисадмину, огурцу на вилке, коню в пальто и клубнике, рассказали в пресс-службе сервиса tutu.
На первом месте расположился сибирский памятник комару. На втором месте оказался объект, который был посвящен соленым ушам. За ним идут памятник самоизоляции, а также эчпочмак и клизма.
Напомним, в Нижнем Тагиле начали проводить реставрационные работы трибуны, которая находится на проспекте Ленина. На городской достопримечательности сейчас сняли плитку для облицовки.