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Памятник клавиатуре в Екатеринбурге попал в рейтинг забавных памятников

Памятник клавиатуре в Екатеринбурге попал в топ-10 забавных памятников

21 сентября 2023, 11:12
Фото: "КП-Екатеринбург"

Памятник клавиатуре в Екатеринбурге попал в рейтинг забавных памятников

В Екатеринбурге памятник клавиатуре оказался в топе самых забавных памятников России.

Екатеринбургский памятник занял шестое место. Данный объект оставил позади в рейтинге памятники сисадмину, огурцу на вилке, коню в пальто и клубнике, рассказали в пресс-службе сервиса tutu.

На первом месте расположился сибирский памятник комару. На втором месте оказался объект, который был посвящен соленым ушам. За ним идут памятник самоизоляции, а также эчпочмак и клизма.

Напомним, в Нижнем Тагиле начали проводить реставрационные работы трибуны, которая находится на проспекте Ленина. На городской достопримечательности сейчас сняли плитку для облицовки.

В Нижнем Тагиле началась реставрация центральной трибуны на проспекте Ленина
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