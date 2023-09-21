Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Местные жители по согласованию с городской думой Нижнего Тагила 5 августа провели собрание по поводу инициативного проекта по строительству парка «Уральский». На встрече в местном ДК собрались порядка 500 человек.
Присутствующим рассказали о том, что на территории поселка Уралец местные жители хотят разместить четыре тренажера, две скамейки, две шахматно-шашечные зоны и информационный стенд. Общая стоимость проекта уже просчитана и составляет 970 тысяч рублей. Причем 49 тысяч рублей (5%) — это доля населения, еще 194 тысячи (20%) — доля предпринимателей. В остальном инициаторы надеются на помощь мэрии Нижнего Тагила и правительства Свердловской области — потребуется еще 727 тысяч рублей.
В бюджете Нижнего Тагила предусмотрена статья на данные расходы. Из областного бюджета субвенция, думаю, будет, — отметил председатель комиссии Дмитрий Скоропупов на заседании комиссии по местному самоуправлению в гордуме.
В дальнейшем проект отправится на областной конкурс, где на региональном уровне рассматриваются подобные инициативы жителей населенных пунктов.
Напомним, в Уральце реализуется другой — пилотный инвестиционный проект «Аврора». На его создание требовалось два миллиона рублей, деньги были выделены совместными силами — населением, предпринимателями, мэрией Нижнего Тагила и областью. К 31 октября он уже должен быть сдан. Строительством парка «Аврора» занялась фирма из Оренбурга.