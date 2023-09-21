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Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом

21 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Благоустройство площадки в поселке Уралец обойдется мэрии Нижнего Тагила, области и местным жителям в 970 тысяч рублей. Сумму и детали нового инициативного проекта обсудили в гордуме.

Местные жители по согласованию с городской думой Нижнего Тагила 5 августа провели собрание по поводу инициативного проекта по строительству парка «Уральский». На встрече в местном ДК собрались порядка 500 человек.

Присутствующим рассказали о том, что на территории поселка Уралец местные жители хотят разместить четыре тренажера, две скамейки, две шахматно-шашечные зоны и информационный стенд. Общая стоимость проекта уже просчитана и составляет 970 тысяч рублей. Причем 49 тысяч рублей (5%) — это доля населения, еще 194 тысячи (20%) — доля предпринимателей. В остальном инициаторы надеются на помощь мэрии Нижнего Тагила и правительства Свердловской области — потребуется еще 727 тысяч рублей.

В бюджете Нижнего Тагила предусмотрена статья на данные расходы. Из областного бюджета субвенция, думаю, будет, — отметил председатель комиссии Дмитрий Скоропупов на заседании комиссии по местному самоуправлению в гордуме.

В дальнейшем проект отправится на областной конкурс, где на региональном уровне рассматриваются подобные инициативы жителей населенных пунктов.

Спорткомплекс «Аврора» в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Оренбурга
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Напомним, в Уральце реализуется другой — пилотный инвестиционный проект «Аврора». На его создание требовалось два миллиона рублей, деньги были выделены совместными силами — населением, предпринимателями, мэрией Нижнего Тагила и областью. К 31 октября он уже должен быть сдан. Строительством парка «Аврора» занялась фирма из Оренбурга.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Благоустройство#Финансирование#Уралец#Проект#Парк#Юлия Степанова
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