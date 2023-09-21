Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Присутствующим рассказали о том, что на территории поселка Уралец местные жители хотят разместить четыре тренажера, две скамейки, две шахматно-шашечные зоны и информационный стенд. Общая стоимость проекта уже просчитана и составляет 970 тысяч рублей. Причем 49 тысяч рублей (5%) — это доля населения, еще 194 тысячи (20%) — доля предпринимателей. В остальном инициаторы надеются на помощь мэрии Нижнего Тагила и правительства Свердловской области — потребуется еще 727 тысяч рублей.