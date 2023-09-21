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Под Сысертью планируют построить мусоросортировочный комплекс

Под Сысертью планируют построить мусоросортировочный комплекс

21 сентября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Мусоросортировочный комплекс планируют построить под Сысертью. По словам местных властей, данный земельный участок лучше других подходит для строительства комплекса.

Как рассказал региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, окончательное решение не принято и для строительства пока рассматриваются два участка. Ранее местные жители обращались к региональным властям с просьбой не строить здесь объект.

По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место для подобного строительства. Кроме того, здесь имеется достаточная удаленность от населенных пунктов.

Напомним, что власти региона обсуждают возможность строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Его мощность будет достигать 700 тысяч тонн.

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