Под Сысертью планируют построить мусоросортировочный комплекс

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как рассказал региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, окончательное решение не принято и для строительства пока рассматриваются два участка. Ранее местные жители обращались к региональным властям с просьбой не строить здесь объект.
По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место для подобного строительства. Кроме того, здесь имеется достаточная удаленность от населенных пунктов.
Напомним, что власти региона обсуждают возможность строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Его мощность будет достигать 700 тысяч тонн.