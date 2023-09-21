Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка рассказала свою версию произошедшего

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Нуриза настаивает, что она никак не связана с убийством мамы, пишет Е1. Она утверждает, что все сделал ее сожитель Евгений, которому 37 лет. По словам Нуризы, в день убийства, 3 сентября, она делала дела на огороде.
В обеденное время она слышала крик из дома, но подумала, что там просто происходит ссора. Потом возлюбленный позвал ее в дом, где она и увидела труп матери, утверждает подозреваемая.
Тогда она намеревалась вызвать скорую и полицию, но Евгений якобы остановил ее, во всем сознался и предложил отвезти тело в лес. Также, по словам девушки, Евгений сказал ей, что задушил маму руками, а после пленкой. Далее он якобы угрожал девушке и запер ее и детей в погребе.
Там, как утверждает Нуриза, она провела три дня. Муж кормил ее, но не выпускал, чтобы она не рассказала обо все стражам порядка. В результате он ее выпустил, и она молчала о том, что знала.
Мама всегда говорила, что Женя ей не нравится, говорила, что он плохой человек и надо с ним расстаться, — рассказала Нуриза.
Сейчас мужчина находится в СИЗО, а девушка — под подпиской о невыезде.
Однако у силовиков другая версия случившегося — они считают, что мать пара убивала вместе. И что обоим теперь грозит до 20 лет колонии.