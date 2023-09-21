Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка рассказала свою версию произошедшего

Тогда она намеревалась вызвать скорую и полицию, но Евгений якобы остановил ее, во всем сознался и предложил отвезти тело в лес. Также, по словам девушки, Евгений сказал ей, что задушил маму руками, а после пленкой. Далее он якобы угрожал девушке и запер ее и детей в погребе.