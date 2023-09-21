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Полицейская в Нижнем Тагиле спасла женщину от перевода денег мошенникам

Полицейская в Нижнем Тагиле спасла женщину от перевода денег мошенникам

21 сентября 2023, 05:48
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле сотрудница полиции отговорила пожилую женщину от перевода денег на сомнительные счета.

Пенсионерка, находясь у банкомата, разговаривала с кем-то по телефону и снимала деньги с разных банковских карточек. Полицейская, заметив ее действия, подошла, чтобы прояснить ситуацию. Тагильчанка ей ответила, что деньги она снимает для себя.

После вопроса сотрудницы органов, звонили ли ей из главного управления, женщина прислушалась к ней, а затем призналась, что ей действительно позвонили и сообщили, что ее сбережения якобы в опасности и нужно их перевести на другой счет.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

По словам пенсионерки, она знала о схемах мошенников, но когда услышала про то, что ей позвонили «из главного управления», она растерялась, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более двух миллионов рублей. В полиции решается вопрос о том, чтобы возбудить дело по факту аферы.

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