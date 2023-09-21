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Правительство подарило Екатеринбургу инфраструктуру МФУС на 2,7 млрд рублей

Правительство подарило Екатеринбургу наследие Универсиады за 2,7 млрд рублей

21 сентября 2023, 10:48
Фото: Международный фестиваль университетского спорта

Правительство подарило Екатеринбургу инфраструктуру МФУС на 2,7 млрд рублей

Депутаты свердловского заксобрания бесплатно передали в собственность администрации Екатеринбурга объекты прошедшего Международного фестиваля университетского спорта.

На сайте областного парламента сообщается, что решение было принято на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В собственность центрального муниципалитета передали девять дорог, водоотводной канал и очистные сооружения в микрорайоне Новокольцовском — общая стоимость объектов составляет порядка 2,7 миллиарда рублей.

Напомним, 31 августа в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта, который стал заменой несостоявшейся Универсиады. В масштабном спортивном ивенте поучаствовали студенты 281 университета из 161 города мира — столице Урала при этом достались дорогостоящие объекты инфраструктуры, в частности общежития в Новокольцовском, оборудованные под новый кампус УрФУ.

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#Спорт#Недвижимость#Инфраструктура#Парламент#Универсиада#Екатеринбург#Григорий Орлов
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