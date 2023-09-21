Правительство подарило Екатеринбургу наследие Универсиады за 2,7 млрд рублей

Напомним, 31 августа в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта, который стал заменой несостоявшейся Универсиады. В масштабном спортивном ивенте поучаствовали студенты 281 университета из 161 города мира — столице Урала при этом достались дорогостоящие объекты инфраструктуры, в частности общежития в Новокольцовском, оборудованные под новый кампус УрФУ.