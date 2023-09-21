Правительство подарило Екатеринбургу наследие Универсиады за 2,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На сайте областного парламента сообщается, что решение было принято на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В собственность центрального муниципалитета передали девять дорог, водоотводной канал и очистные сооружения в микрорайоне Новокольцовском — общая стоимость объектов составляет порядка 2,7 миллиарда рублей.
Напомним, 31 августа в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта, который стал заменой несостоявшейся Универсиады. В масштабном спортивном ивенте поучаствовали студенты 281 университета из 161 города мира — столице Урала при этом достались дорогостоящие объекты инфраструктуры, в частности общежития в Новокольцовском, оборудованные под новый кампус УрФУ.