При обстреле машины с российскими миротворцами в Карабахе погиб свердловчанин

Агентство URA.ru со ссылкой на два источника в Центральном военном округе утверждает, что речь идет о полковнике Тагир-Муроде Караеве, служившем в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 29-й бригады ЦВО. Другой собеседник издания сообщил, что военного похоронят в Нагорном Карабахе по мусульманским традициям.