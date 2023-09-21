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Российский военный из Свердловской области погиб при обстреле в Карабахе

При обстреле машины с российскими миротворцами в Карабахе погиб свердловчанин

21 сентября 2023, 10:04
Фото: 1MI

Российский военный из Свердловской области погиб при обстреле в Карабахе

В ходе военной операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе погиб российский миротворец из Свердловской области.

Агентство URA.ru со ссылкой на два источника в Центральном военном округе утверждает, что речь идет о полковнике Тагир-Муроде Караеве, служившем в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 29-й бригады ЦВО. Другой собеседник издания сообщил, что военного похоронят в Нагорном Карабахе по мусульманским традициям.

По заявлению Минобороны РФ, 20 сентября автомобиль УАЗ Patriot с российскими миротворцами попал под стрелковый обстрел азербайджанских сил в районе населенного пункта Джанятаг, в результате чего погибло неназванное число военнослужащих РФ. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря по телефону с Владимиром Путиным, извинился за случившееся и пообещал организовать «самое тщательное расследование», говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее стало известно о гибели в СВО двух братьев-добровольцев из Свердловской области.

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