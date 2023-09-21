РЭО предложил перенести маркировку бутылок с крышек на этикетку

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что компания поддерживает задачи цифровой маркировки, которые заключаются в том, чтобы обеспечить прозрачность рынка и избавить его от контрафактной продукции. Он сказал, что РЭО не выступает за полный отказ от маркировки, а только за использование водорастворимого клея или перенос стикера с QR-кодом на основную этикетку.