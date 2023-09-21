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РЭО предложил перенести маркировку бутылок с крышек на этикетку

РЭО предложил перенести маркировку бутылок с крышек на этикетку

21 сентября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) предложил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) поучаствовать в создании нового стандарта, по которому маркировка бутылок будет размещаться не на крышках, а на этикетках или с использованием водорастворимого клея.

Внедрение нового стандарта в практику производителей и розничных торговых сетей позволит решить несколько задач. Это поможет снизить трудоемкость и стоимость переработки крышек из пластика, а также время на переработку и сократить объемы захоронения на полигонах, передает 56orb.ru.

Кроме того, по словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в сознание граждан вернется мотивация собирать и передавать крышки на переработку. По его словам, по итогам второго квартала текущего года 59,7% населения было охвачено раздельным сбором ТКО, и эта цифра продолжает расти.

С 1 декабря 2021 года в России вступили в силу требования об обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды, а с 1 марта 2022 года — об обязательной маркировке остальной упакованной воды.

Пластиковые крышки начали распространяться в стране еще полвека назад. Проблема их переработки заключается в том, что они не сортируются: бутылки выбрасываются и сдаются вместе с крышками.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что компания поддерживает задачи цифровой маркировки, которые заключаются в том, чтобы обеспечить прозрачность рынка и избавить его от контрафактной продукции. Он сказал, что РЭО не выступает за полный отказ от маркировки, а только за использование водорастворимого клея или перенос стикера с QR-кодом на основную этикетку.

«Тогда технологических сложностей на современных линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет», — сказал Игорь Забралов.

В прошлом году победителем «Зеленой премии» стала компания «ВкусВилл». РЭО наградил ее за корпоративный проект. За год действия экологической инициативы для покупателей на переработку было передано более 30 миллионов «добрых крышек».

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