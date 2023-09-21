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Родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада в Екатеринбурге

Родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада в Екатеринбурге

21 сентября 2023, 07:01
Фото: Midjourney
О массовом увольнении воспитателей из детсада №463 в Екатеринбурге рассказали родители воспитанников. Они утверждают, что сотрудники не могут сработаться с заведующей.

Детский сад находится на Вторчермете. Мамы воспитанников утверждают, что там на семь групп приходится уже пять воспитателей, трое из которых отрабатывают последние дни перед тем, как уволиться. Об увольнении задумываются и другие сотрудники, пишет Е1.

По словам родителей, все дело в заведующей учреждения. Якобы женщина плохо относится к воспитателям: оскорбляет их и унижает.

Также родители боятся, что из-за массовых увольнений группы в учреждении закроют или расформируют.

Ранее из школы №22 в Екатеринбурге массово увольнялись учителя. В самом учреждении сказали, что в основном педагоги уходили на пенсию.

В мэрии Екатеринбурга назвали увольнения учителей из школы №22 штатной ситуацией
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#Заведующая#Группы#Вторчермет#Воспитатели#Екатеринбург#Детсад#Дарья Сорокина#Массовое увольнение#Расформирование
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