Родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Детский сад находится на Вторчермете. Мамы воспитанников утверждают, что там на семь групп приходится уже пять воспитателей, трое из которых отрабатывают последние дни перед тем, как уволиться. Об увольнении задумываются и другие сотрудники, пишет Е1.
По словам родителей, все дело в заведующей учреждения. Якобы женщина плохо относится к воспитателям: оскорбляет их и унижает.
Также родители боятся, что из-за массовых увольнений группы в учреждении закроют или расформируют.
Ранее из школы №22 в Екатеринбурге массово увольнялись учителя. В самом учреждении сказали, что в основном педагоги уходили на пенсию.