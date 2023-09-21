Родители пожаловались на массовое увольнение воспитателей из детсада в Екатеринбурге

Детский сад находится на Вторчермете. Мамы воспитанников утверждают, что там на семь групп приходится уже пять воспитателей, трое из которых отрабатывают последние дни перед тем, как уволиться. Об увольнении задумываются и другие сотрудники, пишет Е1.