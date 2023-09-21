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«Санитары планеты». На новых МСК в Свердловской области работают профессионалы

«Санитары планеты». На новых МСК в Свердловской области работают профессионалы

21 сентября 2023, 06:25
Фото: tagilcity.ru
Будет неверным считать сферу обращения с ТКО новым явлением. Отрасль нацелена не просто на утилизацию и вывоз мусора, а на сохранение окружающей среды. Полигоны и мусоросортировочные комплексы — это сложная технологическая система, для работы которой нужны профессионалы.

К 2030 году все коммунальные отходы должны сортироваться. А на полигонное захоронение можно будет отправлять не более 50% вывозимого из городов и деревень мусора. Чтобы реализовать эту амбициозную задачу в регионах Уральского федерального округа, как и по всей России, строятся и открываются современные мусоросортировочные комплексы. Новые полигоны для захоронения ТКО оборудуются системами экологической безопасности, ограничивающими попадание сточных вод — фильтрата — в русла рек и водные источники.

Современные технологии позволяют исключить устойчивый запах гниющих отходов, а также образование полигонного газа. Именно он и является причиной многочисленных пожаров на подобных объектах. Чтобы все объекты функционировали правильно, на них должны работать специально обученные специалисты.

Так, техническим директором и главным технологом мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске работает Владимир Никитин. За его плечами 16 лет профессиональной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Экология — это отношение человека к нашей планете, которое заключается в простых и элементарных вещах: соблюдать чистоту и порядок там, где ты живешь, считает Владимир Никитин.

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Мусоросортировочный комплекс уменьшает количество отходов, которые попадают на полигон. И сам комплекс, и те, кто здесь будут работать, как «санитары» планеты, заботятся о родном крае и окружающей среде. Задача не допустить захоронения того, что можно пустить в переработку.

Вторичные ресурсы, благодаря слаженной работе коллектива, не будут выброшены, а вернуться в экономику. Они не станут источником вредных выбросов, не будут сотни лет разлагаться. Комплекс позволяет навести порядок в обращении с отходами, — отметил Владимир Никитин.
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Еще один крупный объект обращения с ТКО строится в Нижнем Тагиле. Он в год будет принимать до 185 тысяч тонн мусора. На возводимом объекте уже создана экологическая служба. Инженером-экологом в ней трудится Ольга Демина. За ее плачами 22 года работы в сфере охраны окружающей среды. До МСК она работала в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии».

Многие думают, что мусор и отходы одно и то же. Кажется, что эти два понятия схожи. Но если разобраться, то понятие «мусор» подразумевает вещи или предметы, которые больше не имеют применения в быту и от чего нужно избавиться. Предметы следует рассматривать как мусор только в том случае, если они не могут быть переработаны повторно. А вот отходы, это то, что можно использовать повторно. Количество отходов и мусора — это растущая проблема, которая влияет не только на окружающую среду, но и на людей, — рассказала инженер-эколог нижнетагильского МСК.

С открытием комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Тагиле значительно уменьшится негативное воздействие на окружающую среду, так как произойдет кратное увеличение используемых вторичных ресурсов, отметила Ольга Демина.

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Только на этих двух новых объектах будут работать почти 500 специалистов, обеспечивая выполнение показателей национального проекта «Экология». На плечи профессионалов ляжет ответственность за целую отрасль. Современные технологии, умноженные на компетенции специалистов, со временем дадут необходимый эффект.

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