«Санитары планеты». На новых МСК в Свердловской области работают профессионалы

Еще один крупный объект обращения с ТКО строится в Нижнем Тагиле. Он в год будет принимать до 185 тысяч тонн мусора. На возводимом объекте уже создана экологическая служба. Инженером-экологом в ней трудится Ольга Демина. За ее плачами 22 года работы в сфере охраны окружающей среды. До МСК она работала в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии».