Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В августе 2023 года горожанин употреблял алкоголь на улице около дома с незнакомым мужчиной. Вскоре после этого, уже у себя дома, он заметил, что банковская карточка у него пропала, и заблокировал ее. Позже екатеринбуржец обнаружил, что с карты до блокировки были списаны 11 тысяч рублей за покупки, которые он не делал, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Мужчина обратился в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый в краже. Им оказался слесарь, который ранее был судим за кражу и угрозу убийством. По словам задержанного, когда он пил алкоголь вместе с потерпевшим, он заметил на земле карточку и решил ей попользоваться, после чего он от нее избавился.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит шесть лет тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестный украл телефон у мальчика в ТЦ «Радуга Парк». Родители обратились с заявлением в полицию по факту кражи.