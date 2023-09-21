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Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты

Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты

21 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Слесаря-рецидивиста в Екатеринбурге задержали по подозрению в краже банковской карты.

В августе 2023 года горожанин употреблял алкоголь на улице около дома с незнакомым мужчиной. Вскоре после этого, уже у себя дома, он заметил, что банковская карточка у него пропала, и заблокировал ее. Позже екатеринбуржец обнаружил, что с карты до блокировки были списаны 11 тысяч рублей за покупки, которые он не делал, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Мужчина обратился в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый в краже. Им оказался слесарь, который ранее был судим за кражу и угрозу убийством. По словам задержанного, когда он пил алкоголь вместе с потерпевшим, он заметил на земле карточку и решил ей попользоваться, после чего он от нее избавился.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит шесть лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестный украл телефон у мальчика в ТЦ «Радуга Парк». Родители обратились с заявлением в полицию по факту кражи.

У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге
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