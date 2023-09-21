Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты

В августе 2023 года горожанин употреблял алкоголь на улице около дома с незнакомым мужчиной. Вскоре после этого, уже у себя дома, он заметил, что банковская карточка у него пропала, и заблокировал ее. Позже екатеринбуржец обнаружил, что с карты до блокировки были списаны 11 тысяч рублей за покупки, которые он не делал, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.