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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Каменске-Уральском силовики задержали мужчину с пистолетом

«Слышали взрыв гранаты»: в Каменске-Уральском полиция задержала вооруженного мужчину

21 сентября 2023, 16:03
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском силовики задержали мужчину с пистолетом

В Каменске-Уральском силовики задержали вооруженного мужчину, который в течение нескольких часов ломился в квартиру к бывшей жене и угрожал совершить суицид.

Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что задержанию предшествовал взрыв гранаты, после которого жильцов эвакуировали со двора. 43-летнего свердловчанина доставили в больницу с огнестрельным ранением в ногу — сам он якобы также пытался отстреливаться.

Ранее СМИ публиковали кадры, на которых задержанный, стоя в подъезде дома на Алюминиевой, 29, ударяется головой об дверь квартиры, где находилась его бывшая жена. Двор оцепили полицейские, на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Сообщалось, что другая бывшая супруга в течение двух последних лет писала на экс-мужа заявления в полицию из-за постоянных угроз ей и ее сыну и в конечном счете на него завели уголовное дело по статье об истязании.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Криминал#Оружие#Стрельба#Огнестрельное оружие#Инцидент#Григорий Орлов
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