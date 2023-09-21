«Слышали взрыв гранаты»: в Каменске-Уральском полиция задержала вооруженного мужчину

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что задержанию предшествовал взрыв гранаты, после которого жильцов эвакуировали со двора. 43-летнего свердловчанина доставили в больницу с огнестрельным ранением в ногу — сам он якобы также пытался отстреливаться.
Ранее СМИ публиковали кадры, на которых задержанный, стоя в подъезде дома на Алюминиевой, 29, ударяется головой об дверь квартиры, где находилась его бывшая жена. Двор оцепили полицейские, на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.
Сообщалось, что другая бывшая супруга в течение двух последних лет писала на экс-мужа заявления в полицию из-за постоянных угроз ей и ее сыну и в конечном счете на него завели уголовное дело по статье об истязании.