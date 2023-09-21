Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Узбекистана

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
На протяжении часа самолет пытался взлететь, а потом пассажиров попросили вернуться в аэропорт. Как оказалось, вылет не состоялся из-за поломки борта. Информацию о задержке рейса подтвердили Ура.ру в центре авиакомпании Red Wings.
Как рассказал представитель центра авиакомпании, в Екатеринбург пассажиры вылетят 21 сентября в 17:20 по местному времени.
Напомним, 4 сентября 2023 года задержался вылет рейса из Сочи в Екатеринбург. Причиной задержки стали плохие погодные условия.