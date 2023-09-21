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Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Узбекистана

Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Узбекистана

21 сентября 2023, 06:19
Фото: Midjourney
Жители Екатеринбурга не могут вылететь из аэропорта Узбекистана 21 сентября 2023 года.

На протяжении часа самолет пытался взлететь, а потом пассажиров попросили вернуться в аэропорт. Как оказалось, вылет не состоялся из-за поломки борта. Информацию о задержке рейса подтвердили Ура.ру в центре авиакомпании Red Wings.

Как рассказал представитель центра авиакомпании, в Екатеринбург пассажиры вылетят 21 сентября в 17:20 по местному времени.

Напомним, 4 сентября 2023 года задержался вылет рейса из Сочи в Екатеринбург. Причиной задержки стали плохие погодные условия.

Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма
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