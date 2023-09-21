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В Березовском скончались врач-психиатр и его сын

В Березовском скончались врач-психиатр и его сын

21 сентября 2023, 05:20
Фото: 1MI
В свердловском городе Березовском не стало известного в городе психиатра Николая Макроцкого, а также его сына.

Макроцкий много лет проработал в Березовской центральной больнице. Вместе с ним также скончался его взрослый сын, имевший инвалидность, пишет Е1.

Причины смерти отца и сына в Следственном комитете пока не сообщаются.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге умер известный 56-летний врач скорой помощи высшей категории Дмитрий Дутляков. В последнее время медик долго болел. Точную причину его смерти сообщать не стали.

Скончался врач скорой помощи Дмитрий Дутляков в Екатеринбурге
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