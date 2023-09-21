В Березовском скончались врач-психиатр и его сын

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Макроцкий много лет проработал в Березовской центральной больнице. Вместе с ним также скончался его взрослый сын, имевший инвалидность, пишет Е1.
Причины смерти отца и сына в Следственном комитете пока не сообщаются.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге умер известный 56-летний врач скорой помощи высшей категории Дмитрий Дутляков. В последнее время медик долго болел. Точную причину его смерти сообщать не стали.