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В Екатеринбурге изменится комендантский час для детей и подростков

В Екатеринбурге изменится комендантский час для детей и подростков

21 сентября 2023, 09:35
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге для детей и подростков до 16 лет изменят начало комендантского часа с 1 октября 2023 года.

Так, комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00. Это означает, что дети до 16 лет в указанное время не могут находиться на улице без взрослых, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В случае, если детей заметят на улице одних, их задержат и передадут родителям. Дети будут поставлены на учет в ПДН, а родителям придется заплатить штраф. Данную меру решили принять в связи с обеспечением детям безопасности от криминала.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге полицейские заметили четырех детей, которые гуляли по улицам без взрослых поздно вечером. Родителям выписали штрафы.

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