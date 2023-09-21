В Екатеринбурге изменится комендантский час для детей и подростков

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Так, комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00. Это означает, что дети до 16 лет в указанное время не могут находиться на улице без взрослых, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В случае, если детей заметят на улице одних, их задержат и передадут родителям. Дети будут поставлены на учет в ПДН, а родителям придется заплатить штраф. Данную меру решили принять в связи с обеспечением детям безопасности от криминала.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге полицейские заметили четырех детей, которые гуляли по улицам без взрослых поздно вечером. Родителям выписали штрафы.