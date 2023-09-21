В Екатеринбурге найден треш-блогер, который разыграл пенсионерок

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Провокационные видео он выкладывал в социальных сетях, сообщили в полиции.
Молодому человеку 17 лет. Он студент одного из местных колледжей. Юноша объяснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и был сильно расстроен. Тогда парень и решил спровоцировать случайных прохожих.
Преимущественно он выбирал в качестве жертв пожилых женщин, а видео с ними выкладывал в соцсети, но вскоре удалил.
В результате в отношении студента составили протокол за хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу.