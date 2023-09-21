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В Екатеринбурге найден треш-блогер, который разыграл пенсионерок

В Екатеринбурге найден треш-блогер, который разыграл пенсионерок

21 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскали блогера, который на улицах разыгрывал пожилых женщин.

Провокационные видео он выкладывал в социальных сетях, сообщили в полиции.

Молодому человеку 17 лет. Он студент одного из местных колледжей. Юноша объяснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и был сильно расстроен. Тогда парень и решил спровоцировать случайных прохожих.

Преимущественно он выбирал в качестве жертв пожилых женщин, а видео с ними выкладывал в соцсети, но вскоре удалил.

В результате в отношении студента составили протокол за хулиганство. Также с ним провели профилактическую беседу.

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#Полиция#Протокол#Социальные сети#Ссора#Хулиганство#Студент#Провокация#Беседа#Пенсионерки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Треш-блогер#Местный колледж#Расстройство#Случайные прохожие
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