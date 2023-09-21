В Екатеринбурге появились арт-объекты в виде конструктора

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Так как кинотеатр стал культурным объектом и в нем начался ремонт, было решено проводить в этом месте мастерскую по изготовлению небольших архитектурных форм, рассказала куратор школы паблик-арта «ЧО» Полина Анисимова.
В создании объектов участвовали и дети от 6 до 9 лет, и взрослые. Авторы опирались при изготовлении скульптур на механический конструктор, который выпускался в 80-х годах ХХ века на предприятии имени Калинина. Силуэты и формы разработали дети.
Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялось открытие арт-объекта «Сердце Тагила» на Лисьей горе.