tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Екатеринбурге появились арт-объекты в виде конструктора

В Екатеринбурге появились арт-объекты в виде конструктора

21 сентября 2023, 08:56
Фото: Фестиваль «ЧО»
Дети из Екатеринбурга создали скульптурные арт-объекты в виде конструктора около кинотеатра «Заря».

Так как кинотеатр стал культурным объектом и в нем начался ремонт, было решено проводить в этом месте мастерскую по изготовлению небольших архитектурных форм, рассказала куратор школы паблик-арта «ЧО» Полина Анисимова.

В создании объектов участвовали и дети от 6 до 9 лет, и взрослые. Авторы опирались при изготовлении скульптур на механический конструктор, который выпускался в 80-х годах ХХ века на предприятии имени Калинина. Силуэты и формы разработали дети.

Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялось открытие арт-объекта «Сердце Тагила» на Лисьей горе.

Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Краснотурьинска пожаловался на кинотеатр за показ фильма «Барби»Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним ТагиломСтуденту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова
#Свободное время#Дети#Реконструкция#Скульптура#Участие#Арт-объект#Кинотеатр#Создание#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Конструктор#Школа паблик-арта «ЧО»#Механический конструктор
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
19 сентября, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Вчера, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Вчера, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Вчера, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Вчера, 07:27