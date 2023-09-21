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Updated Сегодня, 15:16

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 13-летний Андрей Шайхиннуров

В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик в черном бомбере

21 сентября 2023, 15:11
Фото: 1MI

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 13-летний Андрей Шайхиннуров

В Екатеринбурге ищут 13-летнего Андрей Шайхиннуров. Мальчик исчез в четверг, 21 сентября, в Чкаловском районе.

Особые приметы пропавшего сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв»: рост 152 сантиметра, карие глаза и русые кудрявые волосы. В день пропажи Андрей был одет в голубую рубашку, черный кожаный бомбер и серые джинсы.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении подростка, просят обратиться по номеру отряда 8-900-044-02-20 либо передать сведения в полицию по номеру 8 (343) 356-42-12.

Ранее сообщалось, что в Тугулымском районе пропал трехлетний мальчик — позднее его нашли целым и невредимым.

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