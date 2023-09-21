В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик в черном бомбере

Особые приметы пропавшего сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв»: рост 152 сантиметра, карие глаза и русые кудрявые волосы. В день пропажи Андрей был одет в голубую рубашку, черный кожаный бомбер и серые джинсы.