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В Екатеринбурге более 600 детей поучаствовали в марафоне по биатлону

В Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону

21 сентября 2023, 16:37
Фото: vk.com/foresltdcom

В Екатеринбурге более 600 детей поучаствовали в марафоне по биатлону

В Екатеринбурге прошел финал первого Всероссийского марафона «Биатлон-ГТО». На стадионе «Калининец» собрались более 600 участников из местных и курганских учебных учреждений.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: по биатлону и его водной вариации — аквабиатлону. Спортсмены состязались в коротких забегах, плавании в бассейне, метании гранаты и стрельбе.

Самые младшие участники соревнований учатся в 3-4 классах, самые возрастные — в кадетских училищах и техникумах. Каждая группа состояла из четырех человек — двух мальчик и двух девочек. Показавших лучшие результаты спортсменов наградили первыми, вторыми и третьими призовыми местами в каждой категории.

Накануне стало известно, что Екатеринбург станет местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике 2024 года.

Фото: vk.com/foresltdcom
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