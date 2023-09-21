В Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Соревнования проходили в двух дисциплинах: по биатлону и его водной вариации — аквабиатлону. Спортсмены состязались в коротких забегах, плавании в бассейне, метании гранаты и стрельбе.
Самые младшие участники соревнований учатся в 3-4 классах, самые возрастные — в кадетских училищах и техникумах. Каждая группа состояла из четырех человек — двух мальчик и двух девочек. Показавших лучшие результаты спортсменов наградили первыми, вторыми и третьими призовыми местами в каждой категории.
Накануне стало известно, что Екатеринбург станет местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике 2024 года.