В Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону

Самые младшие участники соревнований учатся в 3-4 классах, самые возрастные — в кадетских училищах и техникумах. Каждая группа состояла из четырех человек — двух мальчик и двух девочек. Показавших лучшие результаты спортсменов наградили первыми, вторыми и третьими призовыми местами в каждой категории.