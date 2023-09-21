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Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурга котельная на улице Гурзуфской лишилась еще одной трубы

В Екатеринбурге разобрали еще одну трубу котельной на улице Гурзуфской

21 сентября 2023, 14:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурга котельная на улице Гурзуфской лишилась еще одной трубы

В Екатеринбурге в котельной на улице Гурзуфской рабочие разобрали третью трубу, чтобы заменить ее новой. Энергетики уверяют, что это никак не отразится на подаче тепла в дома жителей.
Работы в котельной на Гурзуфской не влияют на подачу тепла и ГВС потребителям, — сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Как пояснили в ЕТК, в котельной, обслуживающей порядка 600 домов, проводится замена двух из четырех дымовых труб, пишет E1.RU. Напомним, в апреле одну из башен демонтировали после того, как она наклонилась в сторону.

Ранее сообщалось, что до декабря 2023 года в Нижнем Тагиле завершится реконструкция пяти котельных.

Фото: E1.RU
Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле будут модернизированы до конца года
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