В Екатеринбурге разобрали еще одну трубу котельной на улице Гурзуфской

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Работы в котельной на Гурзуфской не влияют на подачу тепла и ГВС потребителям, — сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании.
Как пояснили в ЕТК, в котельной, обслуживающей порядка 600 домов, проводится замена двух из четырех дымовых труб, пишет E1.RU. Напомним, в апреле одну из башен демонтировали после того, как она наклонилась в сторону.
Ранее сообщалось, что до декабря 2023 года в Нижнем Тагиле завершится реконструкция пяти котельных.