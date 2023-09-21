В ХМАО школьница наглоталась таблеток в надежде пропустить уроки

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По информации Telegram-канала Ural Mash, 13-летняя девочка испробовала на себе все лекарства из домашней аптечки, и ночью у нее случился приступ рвоты и головокружения. Проснувшиеся от громких звуков родители изначально предположили самую тревожную мотивацию поступка дочери, но она объяснила, что таким образом хотела пропустить школу из-за предстоящей череды контрольных работ.
В итоге пострадавшей помогли медики Нижневартовской больницы. Утверждается также, что после случившегося с девочкой работал психиатр.
Ранее сообщалось об уголовном деле против молодой матери Екатеринбурга, которая оставила двухлетнюю дочь без присмотра в ванной, из-за чего ребенок захлебнулся.