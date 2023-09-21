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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В ХМАО школьницу госпитализировали с отравлением таблетками

В ХМАО школьница наглоталась таблеток в надежде пропустить уроки

21 сентября 2023, 08:46
Фото: 1MI

В ХМАО школьницу госпитализировали с отравлением таблетками

В Ханты-Мансийском АО школьница отравилась таблетками, чтобы не ходить на занятия.

По информации Telegram-канала Ural Mash, 13-летняя девочка испробовала на себе все лекарства из домашней аптечки, и ночью у нее случился приступ рвоты и головокружения. Проснувшиеся от громких звуков родители изначально предположили самую тревожную мотивацию поступка дочери, но она объяснила, что таким образом хотела пропустить школу из-за предстоящей череды контрольных работ.

В итоге пострадавшей помогли медики Нижневартовской больницы. Утверждается также, что после случившегося с девочкой работал психиатр.

Ранее сообщалось об уголовном деле против молодой матери Екатеринбурга, которая оставила двухлетнюю дочь без присмотра в ванной, из-за чего ребенок захлебнулся.

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#Происшествия#Россия#Дети#Скорая помощь#Несчастный случай#Медики#Таблетки#Инцидент#Григорий Орлов
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