В ХМАО школьница наглоталась таблеток в надежде пропустить уроки

По информации Telegram-канала Ural Mash, 13-летняя девочка испробовала на себе все лекарства из домашней аптечки, и ночью у нее случился приступ рвоты и головокружения. Проснувшиеся от громких звуков родители изначально предположили самую тревожную мотивацию поступка дочери, но она объяснила, что таким образом хотела пропустить школу из-за предстоящей череды контрольных работ.