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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Каменске-Уральском пенсионер угрожает убить себя из ружья

В Каменске-Уральском пенсионер захватил подъезд и угрожает застрелиться

21 сентября 2023, 12:20
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском пенсионер угрожает убить себя из ружья

В Каменске-Уральском пожилой мужчина с ружьем пригрозил застрелить себя на глазах у прохожих.

По информации паблика «Инцидент Каменск-Уральский», мужчине 82 года, на учете у психиатра он не состоит. Стоя в подъезде дома на Алюминиевой, 29, недалеко от медколледжа, пенсионер якобы угрожает застрелиться.

Судя по опубликованному снимку, на месте ЧП работают несколько нарядов полиции. Также сообщается о прибытии МЧС и скорой помощи. С мужчиной пытаются договориться.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Артемовского выплатить 800 тысяч рублей гостю, которого он ранил в бедро из ружья.

Фото: t.me/kuincident
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#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Оружие#ЧП#Самоубийство#Огнестрельное оружие#Самоубийца#Григорий Орлов
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