В Каменске-Уральском пенсионер захватил подъезд и угрожает застрелиться

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По информации паблика «Инцидент Каменск-Уральский», мужчине 82 года, на учете у психиатра он не состоит. Стоя в подъезде дома на Алюминиевой, 29, недалеко от медколледжа, пенсионер якобы угрожает застрелиться.
Судя по опубликованному снимку, на месте ЧП работают несколько нарядов полиции. Также сообщается о прибытии МЧС и скорой помощи. С мужчиной пытаются договориться.
Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Артемовского выплатить 800 тысяч рублей гостю, которого он ранил в бедро из ружья.