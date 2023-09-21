В Каменске-Уральском похоронят 24-летнего участника СВО

Как рассказали в окружной администрации, в 2020 году юношу призвали в армию. Отслужив, свердловчанин подписал контракт с Минобороны РФ и с самого начала участвовал в боях на территории Украины. Погиб 8 июля 2023 года возле села Приютное Запорожской области — в то время он был механиком-водителем самоходной гаубицы «Акация», пишет E1.RU.