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На СВО погиб 24-летний сержант из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском похоронят 24-летнего участника СВО

21 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI

На СВО погиб 24-летний сержант из Каменска-Уральского

22 сентября в Каменске-Уральском простятся с сержантом Андреем Станововым, погибшим в спецоперации в начале июля.

Как рассказали в окружной администрации, в 2020 году юношу призвали в армию. Отслужив, свердловчанин подписал контракт с Минобороны РФ и с самого начала участвовал в боях на территории Украины. Погиб 8 июля 2023 года возле села Приютное Запорожской области — в то время он был механиком-водителем самоходной гаубицы «Акация», пишет E1.RU.

Отважный и волевой, добрый, отзывчивый и компанейский парень, надежный друг, любящий муж и сын, так отзываются об Андрее Степанове его родные и друзья, — заявили в администрации и выразили соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

В сентябре стало известно о гибели в СВО двух братьев из Свердловской области, отправившихся на фронт добровольцами.

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#Каменск-Уральский#Армия#Мобилизация#Мобилизованные#СВО#Спецоперация#ВС РФ#Григорий Орлов
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