В Каменске-Уральском похоронят 24-летнего участника СВО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как рассказали в окружной администрации, в 2020 году юношу призвали в армию. Отслужив, свердловчанин подписал контракт с Минобороны РФ и с самого начала участвовал в боях на территории Украины. Погиб 8 июля 2023 года возле села Приютное Запорожской области — в то время он был механиком-водителем самоходной гаубицы «Акация», пишет E1.RU.
Отважный и волевой, добрый, отзывчивый и компанейский парень, надежный друг, любящий муж и сын, так отзываются об Андрее Степанове его родные и друзья, — заявили в администрации и выразили соболезнования родственникам и друзьям погибшего.
В сентябре стало известно о гибели в СВО двух братьев из Свердловской области, отправившихся на фронт добровольцами.